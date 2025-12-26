Thanh Hóa: Vợ chồng Vi 'ngộ' lãnh án vì trốn thuế 26/12/2025 11:57

(PLO) – HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vi (Vi "ngộ") 6 tháng tù giam, Phạm Thị Hương Giang (vợ Vi) 100 triệu đồng, cùng về tội trốn thuế.

Sáng 26-12, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”) và Phạm Thị Hương Giang (vợ Vi), cùng về tội trốn thuế.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vi và Phạm Thị Hương Giang.

Kết quả điều tra xác định vợ chồng Nguyễn Văn Vi đã có hành vi trốn thuế trong quá trình mua lại căn nhà số 136 đường Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 231 triệu đồng.

TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Văn Vi 6 tháng tù giam về tội trốn thuế. Ảnh: ĐT

Căn cứ hồ sơ vụ án, tài liệu và chứng cứ thu thập được, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vi 6 tháng tù giam, tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hương Giang 100 triệu đồng, cùng về tội trốn thuế.

Ngoài vụ án nêu trên, Nguyễn Văn Vi còn bị khởi tố để điều tra về các tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong một vụ án khác.