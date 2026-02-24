Truy tố bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu vụ lừa đảo hơn 757 tỉ đồng 24/02/2026 11:33

(PLO)- Theo cáo trạng, bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu cùng đồng phạm đã thu hút được 459 người ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và nhận hơn 1.726 tỉ đồng, chiếm đoạt 757 tỉ đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và 4 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền…

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2020 đến tháng 6-2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Bị can Phạm Thị Hòa.

Các bị can thuê cộng tác viên, nhân viên, sale, rồi đưa các tài liệu, slide không đúng sự thật về chiến lược kinh doanh của công ty để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận…

Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn.

Thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông. Từ tháng 10-2020 đến tháng 6-2023, 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỉ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỉ đồng còn lại, bà Hòa cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.

Quá trình điều tra, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỉ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỉ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng.