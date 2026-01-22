Giám đốc lừa bán 3 lô đất chiếm đoạt 38 tỉ đồng 22/01/2026 16:32

(PLO)- Bị cáo là giám đốc một công ty, đã ký thỏa thuận chuyển nhượng 3 lô đất để chiếm đoạt 38 tỉ đồng dù trước đó các lô đất này đã được bán cho người khác.

Ngày 22-1, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Thuật (62 tuổi) 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Thuật là tổng giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty CP Giáo dục tiên tiến toàn cầu (Công ty GAV). Ông Vũ Thanh T là phó giám đốc Công ty CP thiết kế xây dựng và kinh doanh Phát triển nhà (Công ty Phát triển nhà), quen biết bị cáo Thuật từ năm 2017.

Bị cáo bán 3 lô đất lừa lấy 38 tỉ đồng. Ảnh minh họa

Đến cuối năm 2019, thấy lô đất NT1, TH, THPT (thuộc dự án Thành phố giao lưu ở Hà Nội) vẫn đang bỏ trống nên ông T hỏi mua lại các lô đất thuộc dự án trên của Công ty GAV để xây dựng trường học.

Ngày 23-4-2020, ông T đại diện Công ty Phát triển nhà (Bên B) ký văn bản thỏa thuận về việc nhận chuyển nhượng Công ty CP giáo dục tiên tiến toàn cầu với bị cáo Nguyễn Quang Thuật (Bên A), giá trị thương vụ là hơn 101 tỉ đồng.

Ngày 27-4-2020, ông Vũ Thanh T đại diện Công ty Phát triển nhà đã chuyển hơn 38 tỉ đồng cho ông Thuật. Ngay sau khi nhận được tiền, ông Thuật chuyển 30 tỉ đồng đến Công ty CP chứng khoán Tân Việt và rút tiền mặt hơn 8,9 tỉ đồng để chi tiêu cá nhân.

Nhưng trước đó, từ năm 2017, một cá nhân khác là bà Phạm Bích N đã ký văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng toàn bộ lô đất NT1, TH, THPT thuộc dự án xây dựng trường học tại Khu đô thị Thành phố giao lưu với bị cáo Nguyễn Quang Thuật.

Theo nội dung thỏa thuận, phía bị cáo Thuật đồng ý về nguyên tắc sẽ chuyển nhượng cho phía bà N (bên B) toàn bộ dự án. Các cổ đông của Công ty GAV có trách nhiệm ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cho bên B và hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định.

Giá chuyển nhượng theo hợp đồng là 3,7 triệu đồng/m2. Ngoài ra bên B còn hỗ trợ cho bên A các khoản chi phí liên quan là 1,9 triệu đồng/m2, tương đương số tiền hơn 10 tỉ đồng. Đến nay, bà N vẫn đang chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng đầu tư 3 lô đất trên.

Do vậy, văn bản thỏa thuận ký giữa bà N và Công ty GAV vẫn còn hiệu lực, bà N không nhận được bất cứ văn bản thông báo nào từ phía Công ty GAV hay bị cáo Thuật về việc hủy văn bản thỏa thuận đã ký giữa bà và Công ty GAV.

Cáo trạng xác định văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng dự án giữa bị cáo Thuật và bà Phạm Bích N vẫn đang được thực hiện.

Dù vậy, bị cáo Thuật nói dối ông T rằng, bà N vi phạm hợp đồng nên không thực hiện dự án nữa và các cổ đông của công ty GAV đã đồng ý về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty cho Công ty Phát triển nhà...

Quá trình điều tra, ngày 4-8-2023, bị cáo Thuật nộp hơn 35 tỉ đồng và đến ngày 29-2-2024 nộp thêm hơn 3,7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, trả lại cho ông Vũ Thanh T. CQĐT đã quyết định xử lý vật chứng và trao trả toàn bộ số tiền trên cho ông T.

Tại tòa, ông T cho biết đã nhận lại được 38 tỉ đồng. Trong khi đó, đại diện Công ty Phát triển nhà yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại của công ty số tiền hơn 18 tỉ đồng.

HĐXX cho rằng bị cáo đã phải chịu trách nhiệm hình sự vì hành vi trái pháp luật gây ra nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu trên của Công ty...