Cựu giám đốc CDC Lâm Đồng được giảm án từ 5 năm tù xuống còn 3 năm tù treo

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM vừa có thông tin kết quả xét xử đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng theo dõi, chỉ đạo. Trong đó, có vụ án xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (CDC Lâm Đồng) liên quan đến Công ty Việt Á.

Theo cáo trạng, năm 2020-2021, CDC Lâm Đồng làm chủ đầu tư 7 gói thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phòng chống COVID-19 liên quan đến Công ty Việt Á và có 3 gói thầu vi phạm nghiêm trọng gây thiệt hại tài sản cho nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng.

Ngày 24-4-2025, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Minh (nguyên Giám đốc CDC Lâm Đồng) 5 năm tù; Đinh Lê Lê Na (nhân viên Công ty Việt Á) và Nguyễn Thị Hải (nhân viên CDC Lâm Đồng) cùng mức án 3 năm tù về tội vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Đặng Văn Hoàng (CDC Lâm Đồng) bị tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau phiên sơ thẩm, cả 4 bị cáo đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm, với những tình tiết gây chú ý về cách thức các đối tượng vận hành đường dây "phần trăm" ngoài hợp đồng.

Dưới sự đạo diễn của Đinh Lê Lê Na, kịch bản "mượn hàng dùng trước, hợp thức hóa thầu sau" đã được triển khai trơn tru. Để đổi lại sự ưu ái này, Việt Á đã chi ra hàng tỷ đồng tiền chiết khấu ngoài hợp đồng.

Tâm điểm của vụ án nằm ở lời khai về những lần giao nhận tiền đầy kịch tính. Đinh Lê Lê Na khai nhận đã 4 lần đưa tiền cho cựu Giám đốc CDC Lâm Đồng với tổng số tiền lên tới 1,4 tỷ đồng.

Cụ thể, lần đầu tiên vào tháng 1-2021, Na trực tiếp đưa cho ông Minh 100 triệu đồng. Từ tháng 7 đến tháng 12-2021, khi dịch bệnh căng thẳng, Na không trực tiếp xuất hiện mà chọn cách gửi tiền qua nhà xe từ Đắk Lắk sang Lâm Đồng (3 chuyến xe này được cho là đã chuyển khoảng 1,3 tỷ đồng đến tay vị Giám đốc). Dù ông Minh kiên quyết phủ nhận và cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ để kết tội ông nhận hối lộ, nhưng dữ liệu thu giữ của Công ty Việt Á thể hiện có chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Nguyễn Quốc Minh và những trao đổi qua lại giữa hai bên đã phản ánh một mối quan hệ không bình thường sau các gói thầu.

Không chỉ ở cấp lãnh đạo, vòi bạch tuộc của Việt Á còn len lỏi sâu hơn khi có 7 nhân viên tại CDC Lâm Đồng nhận hơn 750 triệu đồng trong đó có hai bị cáo Đặng Văn Hoàng nhận gần 150 triệu đồng và Nguyễn Thị Hải nhận 40 triệu đồng từ Na sau khi hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã xem xét thấu đáo các tình tiết mới.

Đối với ông Nguyễn Quốc Minh, HĐXX ghi nhận tình tiết giảm nhẹ phạm tội trong tình thế cấp bách chống dịch, nhân thân tốt, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng do bệnh tật và số tiền thiệt hại 7,2 tỷ đồng thực chất đã được khắc phục từ bản án của TAND Hà Nội (2024) liên quan đến Phan Quốc Việt trước đó. Từ mức án 5 năm tù, tòa tuyên phạt bị cáo Minh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Tương tự, bị cáo Nguyễn Thị Hải cũng được tuyên 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, còn Đặng Văn Hoàng nhận mức án 12 tháng tù giam.

Ngược lại, với Đinh Lê Lê Na, người trực tiếp đề xuất và thực hiện chi tiền trục lợi trong bối cảnh dịch bệnh, HĐXX khẳng định cần một mức án nghiêm khắc để răn đe. Mức án 3 năm tù được giữ nguyên, HĐXX bác bỏ yêu cầu xin hưởng án treo vì hành vi mang tính chất chủ động và vụ lợi cao.