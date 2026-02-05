Lâm Đồng: Tòa “kêu cứu” vì nhờ UBND phường tống đạt giấy tờ nhưng bị từ chối 05/02/2026 17:12

(PLO)- Tình trạng một số UBND phường, xã từ chối hỗ trợ tống đạt văn bản, cử không đủ cán bộ trong các hội đồng định giá đang khiến công tác xét xử bị ảnh hưởng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gởi các sở, ban, ngành; UBND phường, xã, đặc khu đề nghị phối hợp thực hiện các hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, tình trạng UBND một số xã, phường tại Lâm Đồng từ chối tống đạt văn bản, chậm cung cấp chứng cứ và "cử cán bộ cho có" trong các hội đồng định giá đang khiến tiến độ xét xử bị đình trệ nghiêm trọng, gây lãng phí nguồn lực và xâm phạm quyền lợi hợp pháp của đương sự.

Trung tâm xã Hàm Thuận, nơi trụ sở TAND khu vực 12-Lâm Đồng đặt trụ sở.

Trước những bất cập kéo dài trong công tác phối hợp tố tụng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị phải quán triệt sâu sắc nghĩa vụ cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ và tham gia định giá tài sản theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính. Đồng thời, yêu cầu rà soát, thống nhất lại quy chế phối hợp giữa các địa phương sau sáp nhập để xóa bỏ sự chồng chéo, bảo đảm tính độc lập và thông suốt trong xét xử.

Trước đó, báo cáo của Chánh án TAND khu vực 12 – Lâm Đồng đã nêu một số vấn đề đáng lưu ý. Tại phường Hàm Thắng, Tòa án gửi bưu điện các giấy triệu tập đương sự nhờ tống đạt nhưng UBND phường... từ chối nhận và chuyển trả lại. Lý do "việc nhiều, người ít" được đưa ra để từ chối phối hợp, dẫn đến lãng phí chi phí bưu chính và làm chậm tiến độ giải quyết vụ án.

Theo quy định, Hội đồng định giá phải có ít nhất 3 công chức chuyên môn (Tài chính, Hạ tầng, Đất đai). Tuy nhiên, thực tế tại nhiều xã, phường chỉ cử duy nhất một cán bộ tham gia. Sự thiếu hụt này khiến các buổi định giá không đủ điều kiện pháp lý để tiến hành. Việc phải hoãn thẩm định, định giá tại chỗ do sự thiếu phối hợp của UBND phường Hàm Thắng, xã Hàm Liêm, xã Hàm Thuận... đã khiến đương sự phải gánh thêm nhiều chi phí phát sinh vô lý, thời gian kiện tụng kéo dài.

Ngoài ra, các yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến đất đai thường xuyên bị các xã, phường phản hồi rất chậm, khiến các vụ án tranh chấp bất động sản tại khu vực Hàm Thắng, Phú Long, Xuân An, Ma Lâm luôn trong tình trạng chờ đợi.

Việc phối hợp chưa tốt của chính quyền địa phương không chỉ là vấn đề hành chính đơn thuần, mà đã trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân. Bởi khi Tòa án không thể tống đạt văn bản hoặc không thể định giá tài sản, vụ án không thể đưa ra xét xử.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND tỉnh, dư luận kỳ vọng các địa phương sẽ tích cực thực hiện trách nhiệm phối hợp của mình.