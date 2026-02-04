Lâm Đồng: Thêm 1 phường đề xuất bắn pháo hoa đón giao thừa vào 22h30 04/02/2026 10:48

Ngày 4-2, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh giải quyết đề nghị của UBND phường Bắc Gia Nghĩa điều chỉnh thời gian bắn pháo hoa nổ tầm thấp đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Bắn pháo hoa nổ tại Phan Thiết. Ảnh PHƯƠNG NAM

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND phường Bắc Gia Nghĩa; căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định.

Trước đó, vào ngày 31-1, UBND phường Bắc Gia Nghĩa có công văn gởi UBND tỉnh cho biết phường được cho phép tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tại trung tâm phường với số lượng 90 giàn, thời gian dự kiến vào đúng thời khắc đón giao thừa.

UBND phường Bắc Gia Nghĩa đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị. Tuy nhiên, xuất phát từ nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân và điều kiện thực tế đặc thù của địa phương sau sáp nhập, UBND phường Bắc Gia Nghĩa trình UBND tỉnh xem xét, cho phép điều chỉnh thời gian bắn pháo hoa sớm hơn.

Cụ thể: Thời gian đề xuất bắt đầu lúc 22 giờ 30 phút đêm 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ (tức ngày 16-2-2026 ). Lý do xin điều chỉnh là do khó khăn về khoảng cách địa lý (đặc biệt là khu vực xã Đắk Ha cũ).

Cụ thể, sau khi sáp nhập, phường Bắc Gia Nghĩa được mở rộng rất lớn, các khu dân cư thuộc địa bàn xã Đắk Ha cũ nằm cách xa khu vực hồ trung tâm (nơi tổ chức bắn pháo hoa). Hệ thống giao thông kết nối giữa khu vực này với trung tâm tuy đã thông suốt nhưng đường sá đồi dốc, quãng đường di chuyển dài. Việc người dân tại khu vực Đắk Ha di chuyển về trung tâm xem pháo hoa và quay trở về nhà vào lúc rạng sáng (sau 0 giờ) tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Vào dịp Tết Nguyên đán, thời tiết tại khu vực thường diễn biến rét đậm, sương mù dày đặc về đêm. Việc tổ chức bắn pháo hoa quá muộn sẽ gây trở ngại lớn cho người già và trẻ em, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khi phải ở ngoài trời lạnh trong thời gian dài.

“Việc điều chỉnh bắn pháo hoa sớm (lúc 22h30) sẽ giúp bà con nhân dân, đặc biệt là bà con ở các vùng xa như Đắk Ha, sau khi thưởng thức nghệ thuật và pháo hoa có đủ thời gian di chuyển an toàn về nhà để kịp thời thực hiện các nghi lễ cúng Giao thừa truyền thống tại gia đình, tạo không khí phấn khởi, ấm cúng và trọn vẹn”, UBND phường Bắc Gia Nghĩa đề xuất.

Như PLO đã đưa, ngày 3-2, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng có văn bản phúc đáp đề nghị của UBND xã Đức An liên quan đến việc điều chỉnh thời gian bắn pháo hoa nổ tầm thấp đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vào lúc 21h đêm 29 tháng Chạp.

Tuy nhiên theo Sở VH-TT&DL, căn cứ khoản 1, Điều 11 Nghị định số 137/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, thời gian bắn pháo hoa chỉ được thực hiện vào thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán. Vì vậy, Sở đề nghị xã Đức An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa đúng thời khắc giao thừa, bảo đảm an toàn, hiệu quả theo đúng quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh.