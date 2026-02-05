Công an TP.HCM truy vết giao dịch 14 thửa đất tại Lâm Đồng 05/02/2026 10:27

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, đề nghị rà soát và cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan đến hoạt động công chứng. Việc này nhằm phục vụ giải quyết nguồn tin về tội phạm theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM.

Công an yêu cầu cung cấp hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, ủy quyền, thừa kế đã được công chứng, liên quan đến 14 thửa đất trên địa bàn xã Hiệp An, nay là xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 16-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có công văn đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp tài liệu phục vụ xác minh nguồn tin về tội phạm.

Thực hiện trách nhiệm phối hợp, Sở Tư pháp Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng khẩn trương rà soát hồ sơ liên quan.

Cụ thể, các đơn vị cần rà soát hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, ủy quyền, thừa kế đã công chứng đối với 14 thửa đất trên địa bàn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (cũ), nay là xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Vụ việc xuất phát từ đơn tố cáo của một công dân đối với ba người có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan điều tra yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu công chứng để kiểm tra, xác minh.

Hoạt động rà soát này nhằm đảm bảo thời hạn điều tra, ngăn chặn việc các giao dịch dân sự bị lợi dụng để tẩu tán tài sản hoặc cản trở xác minh.

Để đảm bảo thời hạn giải quyết, Cơ quan CSĐT đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tổng hợp, trả lời bằng văn bản kèm tài liệu liên quan. Hồ sơ gửi về Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tại địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM.