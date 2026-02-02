Truy trách nhiệm cán bộ làm lộ thông tin người tố cáo ở Lâm Đồng 02/02/2026 16:45

(PLO)- Dù sự việc diễn ra đã lâu nhưng UBND tỉnh Lâm Đồng vẫn có kết luận nghiêm khắc đối với những cán bộ làm lộ thông tin người tố cáo.

Ngày 2-2, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Thế H, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh, nay là Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp, liên quan đến vi phạm quy định về bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo.

Một góc UBND huyện Di Linh trước đây.

Lộ thông tin người tố cáo

Theo kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, ngày 10-4-2021, người dân có đơn tố cáo ông TVD, Chủ tịch UBND xã Gung Ré, huyện Di Linh cũ, về hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ. Đến ngày 3-8-2021, UBND huyện Di Linh ban hành thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo, do ông Nguyễn Thế H ký.

Trong thông báo này nêu rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo và gửi cho nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân. Việc làm này trái quy định pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin, danh tính người tố cáo, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Sau nhiều năm, ngày 8-5-2025, người tố cáo tiếp tục gửi đơn đến Chủ tịch UBND tỉnh. Sau sáp nhập, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chính thức thụ lý và giao Thanh tra tỉnh xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung.

Giải trình với cơ quan chức năng, ông H thừa nhận việc ký ban hành thông báo có nêu thông tin người tố cáo là không đúng quy định, cho rằng nguyên nhân xuất phát từ khâu tham mưu và áp lực công việc; đồng thời nhận trách nhiệm, xin rút kinh nghiệm.

Không có vùng cấm dù thời gian đã lâu

Đáng chú ý trong kết luận lần này là thái độ kiên quyết của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, dù sự việc xảy ra từ năm 2021 và các cá nhân liên quan đã chuyển công tác sang vị trí mới, nhưng trách nhiệm vẫn bị truy cứu đến cùng.

UBND tỉnh xác định trách nhiệm chính thuộc về ông H (nay là Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp). Đồng thời, ông Trần Đức C (nguyên Chủ tịch UBND huyện Di Linh, nay là Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ninh) cũng phải chịu trách nhiệm liên đới của người đứng đầu.

Các đơn vị tham mưu như Văn phòng HĐND-UBND, Ban Tiếp công dân huyện và cá nhân liên quan cũng chịu trách nhiệm trong việc đề xuất, tham mưu ban hành thông báo nói trên.

“Hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật danh tính người tố cáo của ông Nguyễn Thế H và các cơ quan, tổ chức, cá nhân mặc dù chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng; tuy nhiên, có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo; ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị của người bị tố cáo và các cá nhân có liên quan”, kết luận nêu.

Không dừng lại ở việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cá nhân có liên quan chấm dứt hành vi vi phạm; không để xảy ra hành vi vi phạm tương tự trong thời gian tới.

Giao Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Nguyễn Thế H, Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp và ông Trần Đức C, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ninh theo quy định.