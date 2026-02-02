Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương điều chỉnh lần 2, siết mảnh ghép từ TP.HCM-Đà Lạt 02/02/2026 11:04

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh lần 2 dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương thành 2 tiểu dự án.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung lần thứ 2 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP), giai đoạn 1.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được khởi công từ tháng 6-2025 đến nay nhưng triển khai rất chậm.

Động thái này được xem là bước đi nhằm tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đồng thời gia tăng áp lực tiến độ đối với nhà đầu tư trong bối cảnh dự án đang chậm hơn so với kế hoạch đề ra.

Theo quyết định điều chỉnh, nguồn vốn ngân sách nhà nước dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng được xác định khoảng 5.794 tỉ đồng, tách thành hai tiểu dự án độc lập.

Trong đó, Tiểu dự án 1 có tổng giá trị khoảng 5.787 tỉ đồng, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng được giao làm chủ đầu tư.

Tiểu dự án 2 với kinh phí khoảng 6,1 tỉ đồng, tập trung vào di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng, do Ban Quản lý dự án xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

UBND các xã, phường liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư tiểu dự án để triển khai bồi thường, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật đúng quy định, đảm bảo mặt bằng sạch cho dự án chính.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là tuyến đường sẽ phá vỡ điểm nghẽn Quốc lộ 20, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM lên Đà Lạt.

Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương có chiều dài khoảng 73,62 km, tổng mức đầu tư 17.718 tỉ đồng, được xem là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện trục cao tốc từ TP.HCM lên Tây Nguyên.

Dự án triển khai theo hình thức PPP, trong đó vốn nhà đầu tư chiếm 56,2%, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 19 năm 10 tháng. Dự án đã khởi công từ tháng 6-2025, do Liên danh Công ty T&T – Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) thực hiện.

Tuy nhiên, theo Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, tiến độ triển khai của nhà đầu tư đang chậm đáng kể.

Từ khi khởi công đến nay, dự án mới hoàn thành một số hạng mục ban đầu như nộp tiền trồng rừng thay thế; công tác rà phá bom mìn mới đạt khoảng 20% khối lượng; hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công chưa hoàn thành theo kế hoạch; bộ máy tổ chức, nhân sự của nhà đầu tư chậm kiện toàn, chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu nhà đầu tư chuyển sang trạng thái triển khai thực chất, gắn trách nhiệm với các mốc thời gian cụ thể, chấm dứt tình trạng chậm trễ kéo dài.

Việc điều chỉnh dự án lần này không chỉ nhằm hoàn thiện thủ tục, mà còn thể hiện thông điệp rõ ràng của tỉnh: Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương là dự án chiến lược, không có chỗ cho sự trì trệ.