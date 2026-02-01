Lâm Đồng 'chơi lớn', dọn tổ cho 'đại bàng' 01/02/2026 10:46

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng đang đặt mình vào một cuộc “chơi lớn" với mục tiêu tăng trưởng 2 con số (10-10,5%) giai đoạn 2026-2030.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trong giai đoạn 2026-2030.

Không chọn giải pháp an toàn, Lâm Đồng đang đặt mình vào một cuộc “chơi lớn" với mục tiêu tăng trưởng 2 con số (10-10,5%).

Lâm Đồng "chơi lớn" khi nâng cấp Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương với mục tiêu mở đường bay thẳng đến các cường quốc kinh tế.

Để hiện thực hóa khát vọng này, tỉnh không chỉ vẽ lại bản đồ giao thông mà còn thực hiện một cuộc "phẫu thuật" triệt để về tư duy quản trị.

Khát vọng thịnh vượng

Mục tiêu GRDP tăng trưởng bình quân 10-10,5% giai đoạn 2026-2030 mà Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng vừa đề ra là một con số đầy tham vọng, nếu không muốn nói là thách thức trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Tuy nhiên, nhìn sâu vào nội lực, đây là một áp lực cần thiết để bứt phá.

Đích đến năm 2030 không chỉ dừng lại ở những con số khô khan như thu nhập bình quân đầu người 6.700 - 7.500 USD hay tỷ lệ đô thị hóa. Đó là khát vọng biến Lâm Đồng trở thành một cực tăng trưởng năng động, một vùng đất đáng sống với chỉ số phát triển con người (HDI) cao và tuổi thọ ấn tượng.

Kết nối đa phương thức (Hàng không - Đường bộ - Đường sắt) sẽ giúp giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh cho nông sản và du lịch của Lâm Đồng.

Để đạt được con số tăng trưởng 10,5%, Lâm Đồng không thể chỉ dựa vào du lịch truyền thống hay nông nghiệp công nghệ cao đơn thuần. Tỉnh cần một cú hích mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, chuyển dịch sang dịch vụ chất lượng cao và kinh tế số. Mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều là một cam kết nhân văn, tạo nên sự phát triển bền vững, bao trùm, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình thịnh vượng này.

Hạ tầng là chiến lược

Điểm nghẽn lớn nhất của Lâm Đồng nhiều thập kỷ qua chính là giao thông. Kế hoạch lần này đã đánh trúng "huyệt đạo" đó bằng một bản đồ quy hoạch giao thông táo bạo. Không còn là những dự án trên giấy, tên gọi của các tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Gia Nghĩa - Chơn Thành đang dần hiện hữu.

Lâm Đồng là địa phương có 3 tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh là Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Cải tạo nâng cấp các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường liên kết vùng, đường ven biển, đường tránh đô thị. Đẩy nhanh tiến độ sân bay Phan Thiết; đầu tư xây dựng Cảng cạn và trung tâm logistic Đức Trọng. Tập trung giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư để triển khai thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, tầm nhìn về việc nâng cấp Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương mở đường bay thẳng đến các cường quốc kinh tế (Trung Quốc, Nhật, Hàn, Nga...) và sự trở lại của tuyến đường sắt huyền thoại Tháp Chàm - Đà Lạt sẽ biến Lâm Đồng thành một trung tâm logistics thực thụ, chứ không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng.

Cảng quốc tế Vĩnh Tân.

Việc kết nối đa phương thức (Hàng không - Đường bộ - Đường sắt) sẽ giúp giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh cho nông sản và du lịch. Tuy nhiên, thách thức nằm ở tiến độ giải phóng mặt bằng và nguồn vốn. Tỉnh cần những cơ chế đặc thù để thu hút nguồn lực tư nhân (PPP) mạnh mẽ hơn nữa vào các dự án hạ tầng này.

Từ "xin - cho" sang "phục vụ - kiến tạo"

Điểm sáng nhất trong bản kế hoạch này chính là sự quyết liệt trong cải cách hành chính và công tác cán bộ. Phương châm "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) là một liều thuốc mạnh để trị căn bệnh sợ trách nhiệm, đùn đẩy đang tồn tại.

Đẩy nhanh tiến độ hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết là nhiệm vụ phải khẩn trương thực hiện.

Việc chuyển dịch từ tư duy "làm theo kế hoạch, báo cáo tiến độ" sang "làm theo mục tiêu, báo cáo hiệu quả" là một bước tiến dài về quản trị công. Lâm Đồng đang trải thảm đỏ đón các "đại bàng" nhưng tấm thảm đó chỉ thực sự êm ái khi cơ chế "xin - cho" bị xóa bỏ triệt để và môi trường đầu tư trở nên minh bạch tuyệt đối.

Để đạt mục tiêu 2 con số, Lâm Đồng cần một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm thực sự. Việc áp dụng KPI và sẵn sàng thay thế những người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ là cần thiết. Bây giờ cũng là lúc Lâm Đồng phải tập trung tối đa vào việc kiến tạo môi trường: Đơn giản hóa thủ tục không chỉ là cắt giảm giấy tờ, mà là thay đổi tâm thế của người cán bộ từ "quản lý" sang "hỗ trợ". Khi doanh nghiệp cảm thấy an toàn và thuận lợi, dòng vốn lớn sẽ tự khắc đổ về.

Tăng trưởng 2 con số không đến từ những văn bản mà đến từ một bộ máy hành động quyết liệt, nhất quán. Lâm Đồng chỉ có thể bứt phá nếu mỗi cấp, mỗi ngành coi mục tiêu tăng trưởng là cam kết danh dự, chứ không phải chỉ tiêu hành chính.