Người dân Lâm Đồng lại tiếp tục trúng 'trọn gói' xổ số kiến thiết Bình Thuận 31/01/2026 08:07

Ngày 31-1, ông Phạm Năng Hiệp, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, vé số của Công ty mở ngày 29-1 có ký hiệu 1K5 đã xác định các khách hàng ở khu vực xã Liên Hương (Lâm Đồng) trúng giải đặc biệt 14 vé.

Một đại lý vé số ở La Gi, Lâm Đồng.

Theo đó, dãy số trúng giải đặc biệt là 902776. Ông Luật, đại lý vé số Kim Loan ở Lâm Đồng, cho biết 14 giải đặc biệt có 3 người trúng gồm 1 người 10 tờ và 2 người khác mỗi người 2 tờ đều ở Liên Hương. Ngoài ra, người dân Liên Hương còn trúng gần 126 tờ an ủi và 630 tờ khuyến khích.

Cụ thể, giải an ủi chỉ sai một con số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt (mỗi vé 50 triệu đồng); giải khuyến khích (những vé chỉ sai một số bất kỳ ở hàng nào - trừ hàng trăm ngàn, so với giải đặc biệt) mỗi giải 6 triệu đồng.

Tờ vé số "mồ côi" trúng giải an ủi.

Giải thích về việc vì sao chỉ có gần 126 tờ trúng an ủi mà không phải là 126 tờ, ông Luật nhận định có thể do có việc mua vé số cho tặng nhau nên có thông tin một người phụ nữ ở thôn Tà Mon, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Hàm Thuận Nam) cũ trúng một giải an ủi với dãy số 802776.

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, chủ Đại lý vé số Tám Khiêm, phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng), cho biết đại lý đã đổi thưởng vé số “mồ côi” trúng an ủi 50 triệu đồng cho một phụ nữ ở xã Tân Lập vào ngày 30-1 với dãy số trên.

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, chủ đại lý vé số Tám Khiêm, nơi đổi thưởng cho tờ vé số "mồ côi".

Được biết, trong năm 2025 người dân khu vực Bình Thuận cũ, tỉnh Lâm Đồng, có ít nhất 10 lần trúng “trọn gói” xổ số kiến thiết của các Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, TP.HCM…Trong đó, cũng trong những ngày giáp Tết năm 2025, vé số trúng thưởng do Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước phát hành ngày 25-1-2025 có ký hiệu 1K4-N25, với dãy số trúng giải đặc biệt là 802537.

Cụ thể, trưa 25-1-2025, chị N ở Phan Thiết tổ chức tiệc tất niên tại nhà riêng và có mời một số bạn bè đến dự tiệc. Khi tiệc tất niên đang diễn ra, một người bán vé số dạo đến mời và chủ tiệc đã mua 14 tờ vé số, tặng cho 8 người bạn mỗi người một tờ và giữ lại 6 tờ.

Đến chiều cùng ngày, một người bạn thông báo vé số với dãy số trên của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước đã trúng đặc biệt khiến cả nhóm đều hết sức vui mừng. Trong 8 người được tặng vé số, có ít nhất 2 cặp vợ chồng được tặng mỗi người 1 tờ và đều trúng thưởng đặc biệt.