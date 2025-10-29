Người dân Lâm Đồng lại trúng hàng chục tỉ đồng xổ số kiến thiết 29/10/2025 20:22

(PLO)- Chỉ mới 5 ngày trước vừa trúng “trọn gói”, chiều nay người dân Lâm Đồng một lần nữa trúng đậm xổ số kiến thiết.

Tối 29-10, một đại lý vé số ở xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận vé số do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng ngày thứ tư, 29-10, với vé số có ký hiệu K5T10 có dãy số 274359 trúng giải đặc biệt, người trúng ở xã Bắc Bình.

Vé số trúng thưởng Công ty XSKT Sóc Trăng.

Từ chiều tới tối nay đã có rất nhiều người mang vé số trúng giải an ủi, mỗi vé 50 triệu đồng (chỉ sai một con số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt) và giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng (những vé chỉ sai một số bất kỳ ở hàng nào so với giải đặc biệt) đến các đại lý để đổi thưởng.

Theo các đại lý, người trúng 14 tờ vé số đặc biệt ở xã Bắc Bình; người trúng 126 tờ an ủi và 630 tờ khuyến khích rải rác từ xã Bắc Bình, Phan Rí Cửa đến xã Liên Hương.

Người dân mang vé đến đổi giải an ủi.

Mới ngày 24-10 vừa qua, người dân Lâm Đồng đã trúng “trọn gói” và lần này lại tiếp tục trúng số đặc biệt.

Nếu tính từ cuối tháng 12-2024 đến nay, người dân Phan Thiết và các khu vực lân cận đã có ít nhất 7 lần may mắn trúng “trọn gói” các giải đặc biệt, an ủi, khuyến khích của các Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng...