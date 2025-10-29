Người dân Lâm Đồng lại trúng hàng chục tỉ đồng xổ số kiến thiết

Tối 29-10, một đại lý vé số ở xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận vé số do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng ngày thứ tư, 29-10, với vé số có ký hiệu K5T10 có dãy số 274359 trúng giải đặc biệt, người trúng ở xã Bắc Bình.
Từ chiều tới tối nay đã có rất nhiều người mang vé số trúng giải an ủi, mỗi vé 50 triệu đồng (chỉ sai một con số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt) và giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng (những vé chỉ sai một số bất kỳ ở hàng nào so với giải đặc biệt) đến các đại lý để đổi thưởng.
Theo các đại lý, người trúng 14 tờ vé số đặc biệt ở xã Bắc Bình; người trúng 126 tờ an ủi và 630 tờ khuyến khích rải rác từ xã Bắc Bình, Phan Rí Cửa đến xã Liên Hương.
Mới ngày 24-10 vừa qua, người dân Lâm Đồng đã trúng “trọn gói” và lần này lại tiếp tục trúng số đặc biệt.
Nếu tính từ cuối tháng 12-2024 đến nay, người dân Phan Thiết và các khu vực lân cận đã có ít nhất 7 lần may mắn trúng “trọn gói” các giải đặc biệt, an ủi, khuyến khích của các Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng...