Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nêu quan điểm về đề xuất nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026 24/12/2025 16:49

(PLO)- Lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam bày tỏ mong muốn cơ quan tham mưu cần đưa ra đề xuất và tổ chức lấy ý kiến sớm hơn để người lao động chủ động sắp xếp kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi phù hợp.

Chiều 24-12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có văn bản nêu quan điểm về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 sau khi nhận được công văn lấy ý kiến của Bộ Nội vụ. Theo đó, đơn vị này thống nhất với đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài bốn ngày.

Văn bản này được đưa ra trên cơ sở kết quả khảo sát ý kiến công nhân và cán bộ công đoàn. Kết quả cho thấy có 63% số người được lấy ý kiến đồng tình với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, mong muốn chung của nhiều người lao động là được hoán đổi ngày nghỉ để có kỳ nghỉ Tết Dương lịch bốn ngày liên tục.

Việc có thêm ngày nghỉ sẽ giúp người lao động tái tạo sức lao động, nâng cao sức khỏe và tinh thần, từ đó góp phần tăng năng suất, hiệu quả làm việc.

Người lao động lên tàu về quê đón Tết. Ảnh: V.LONG

Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn cơ quan tham mưu cần đưa ra đề xuất và tổ chức lấy ý kiến sớm hơn. Việc này nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động chủ động sắp xếp kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi phù hợp.

Thêm vào đó, khi phương án nghỉ lễ, tết được công bố sớm, người lao động sẽ thuận lợi hơn trong việc mua vé máy bay, vé tàu xe với giá hợp lý hoặc đặt phòng du lịch, về thăm quê. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thêm thời gian để chủ động xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tiến độ và đơn hàng.

Trước đó, sáng 24-12, Bộ Nội vụ có công văn lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026. Theo đề xuất, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ ngày 1-1-2026 theo quy định và hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2-1-2026) sang làm bù vào thứ Bảy (10-1-2026).

Kết quả khảo sát của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Nếu phương án này được thông qua, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ bốn ngày liên tục, từ thứ Năm (1-1-2026) đến hết Chủ nhật (4-1-2026).

Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ đề nghị người sử dụng lao động căn cứ điều kiện thực tế để sắp xếp lịch nghỉ phù hợp. Đồng thời, Bộ khuyến khích áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 như đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm đầy đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định và khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.