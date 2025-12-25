Đại hội Công đoàn TP.HCM lần I: Ông Bùi Thanh Nhân làm Chủ tịch 25/12/2025 12:03

(PLO)- Tại Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Bùi Thanh Nhân tiếp tục được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Ngày 25-12, Đại hội đại biểu Công đoàn TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức tiếp tục diễn ra phiên trọng thể.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tham dự đại hội. Ảnh: HẢI NHI

Đổi mới hoạt động công đoàn trong không gian phát triển mới

Chia sẻ tại đại hội, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động tiếp tục được chú trọng. Công tác này tập trung vào thương lượng, đối thoại với hơn 3.500 doanh nghiệp ký mới thỏa ước lao động tập thể, đạt trên 70% số doanh nghiệp đủ điều kiện.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: HẢI NHI

"Các hoạt động chăm lo được đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ gần 5 triệu lượt đoàn viên, người lao động. Thông qua phong trào thi đua yêu nước, người lao động TP.HCM đóng góp hơn 203.000 sáng kiến, mang lại giá trị làm lợi gần 77.000 tỉ đồng" - ông Nguyễn Đình Khang cho hay.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, việc hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, tạo không gian phát triển mới với sự hội tụ của ba cực kinh tế năng động. Do đó, ông đề nghị LĐLĐ TP.HCM cần tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Đồng thời, LĐLĐ TP.HCM cần đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới nội dung phù hợp thực tiễn và chủ động tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại.

Phải thích ứng để bảo vệ tốt hơn người lao động

Cũng tại đại hội, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho biết Thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế phục hồi mạnh mẽ, đóng góp 23,5% GRDP cả nước, tăng trưởng 8,03%, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Trong thành quả đó có đóng góp quan trọng của hơn 7,2 triệu lao động cùng tổ chức công đoàn Thành phố. Các chương trình như "Tết sum vầy", "Mái ấm Công đoàn" với tổng nguồn lực 3.244 tỉ đồng đã hỗ trợ gần 5 triệu lượt đoàn viên, là điểm tựa tin cậy cho người lao động.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua sáng tạo mang lại giá trị kinh tế trên 76.000 tỉ đồng, góp phần thúc đẩy GRDP TP.HCM năm 2025 đạt gần 3 triệu tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Lê Quốc Phong cũng chỉ ra một số hạn chế như việc nắm bắt nhu cầu văn hóa, tinh thần của người lao động có lúc chưa kịp thời, công tác phát triển đoàn viên ngoài Nhà nước còn khó khăn.

Ông Lê Quốc Phong đề nghị tổ chức công đoàn cần nhạy bén thích ứng, đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số, xây dựng mô hình tinh gọn, hiệu quả.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM khẳng định đại hội sẽ mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Thành phố.

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông Bùi Thanh Nhân, các quyết định của đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng Thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại và năng động.

Tại đại hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành LĐLĐ TP.HCM gồm 65 người, Ban Thường vụ gồm 22 người, Ủy ban Kiểm tra gồm 15 người.

Ra mắt Ban Chấp hành LĐLĐ TP.HCM nhiệm kỳ mới. Ảnh: HẢI NHI

Theo quyết định, ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.