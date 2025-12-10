Liên doanh tập đoàn nước ngoài mở rộng tổ hợp ép dầu đậu nành lớn nhất khu vực tại TP.HCM 10/12/2025 14:48

(PLO)- Dây chuyền ép dầu đậu nành thứ 2 của Công ty TNHH Kinh doanh Nông sản Việt Nam đi vào hoạt động tại KCN Phú Mỹ 1 (TP.HCM), nâng tổng công suất tổ hợp lên 7.800 tấn/ngày. Đây là tổ hợp ép dầu đậu nành quy mô lớn hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Sáng 10-12, tại KCN Phú Mỹ 1 (phường Phú Mỹ, TP.HCM), Công ty TNHH Kinh doanh Nông sản Việt Nam (VAL) tổ chức lễ khánh thành dây chuyền ép dầu đậu nành thứ 2.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo Sở Công thương và địa phương; bà Anne Benjaminson, Phó Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM và ông Rajpal Singh, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam. Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham dự của lãnh đạo Tập đoàn Bunge và Tập đoàn Wilmar.

Công ty VAL là liên doanh giữa Tập đoàn Bunge (Hoa Kỳ) và Wilmar (Singapore). Dây chuyền ép dầu đậu nành thứ nhất của VAL đã đưa vào hoạt động từ năm 2011.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (giữa) tham quan, nghe giới thiệu về quy trình vận hành của dây chuyền, các sản phẩm ép dầu đậu nành. Ảnh: TK

Dây chuyền ép dầu đậu nành thứ 2 của VAL có tổng mức đầu tư hơn 100 triệu USD, công suất chế biến tăng thêm 4.000 tấn mỗi ngày. Qua đó nâng tổng công suất tổ hợp lên 7.800 tấn/ngày; khẳng định vị thế tổ hợp ép dầu đậu nành quy mô lớn tại khu vực Đông Nam Á.

Khi đưa vào hoạt động, nhà máy dự kiến sản xuất hơn 500.000 tấn dầu thô đậu nành mỗi năm, phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Nhờ đó, Việt Nam nâng cao vị thế trong nhóm các quốc gia xuất khẩu dầu đậu nành hàng đầu khu vực.

Khi vận hành hết công suất, hai dây chuyền sẽ xử lý tới 2,6 triệu tấn đậu nành. Sản lượng khô dầu đậu nành đạt gần 2 triệu tấn mỗi năm; dự kiến đáp ứng khoảng 30% nhu cầu thức ăn chăn nuôi trong nước.

Ông Nguyễn Minh Vĩ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Nông sản Việt Nam (VAL) phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: TK

Ông Nguyễn Minh Vĩ, Tổng Giám đốc VAL cho biết đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược dài hạn. Công ty mở rộng công suất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Dây chuyền mới cũng hướng đến mục tiêu “tăng trưởng xanh - phát triển có trách nhiệm” mà VAL đã đề ra ngay từ những ngày đầu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thay mặt lãnh đạo Thành phố gửi lời chúc mừng đến Công ty TNHH Kinh doanh Nông sản Việt Nam, 2 tập đoàn Bunge và Wilmar.

Lãnh đạo Thành phố đánh giá cao những đóng góp của 2 tập đoàn trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó có TP.HCM thời gian qua.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, trong nhiều năm liền, Singapore và Hoa Kỳ luôn nằm trong nhóm những nhà đầu tư hàng đầu vào TP.HCM, với quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng và hiệu quả ở nhiều lĩnh vực.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM gửi lời chúc mừng và đánh giá cao sự đóng góp của 2 Tập đoàn Bunge, Wilmar vào phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó có TP.HCM thời gian qua. Ảnh: TK

Trên nền tảng đó, sự hiện diện và thành công của các doanh nghiệp tiêu biểu như Wilmar và Bunge tiếp tục khẳng định sự tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đối với môi trường đầu tư - kinh doanh ổn định, minh bạch và giàu tiềm năng của TP.HCM.

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ khánh thành dây chuyền thứ 2. Ảnh: TK

Ông Nguyễn Công Vinh tin tưởng, với vị trí thuận lợi tại phường Phú Mỹ, cửa ngõ về công nghiệp, đô thị, cảng biển và dịch vụ logistics của Thành phố, cùng với khả năng cung cấp khoảng 30% thị phần khô đậu nành cho ngành thức ăn chăn nuôi, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực – thực phẩm, giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng và ổn định giá thành cho ngành chăn nuôi.

"Không những thế, dự án còn đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM, từ việc bổ sung nguồn thu ngân sách với mức đóng góp dự kiến hơn 30 triệu USD trong năm 2025, đến việc tạo ra hàng nghìn việc làm ổn định với thu nhập cao. Qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho Thành phố”- ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Thành phố cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa của cộng đồng doanh nghiệp tại Thành phố; trong đó có Công ty TNHH Kinh doanh Nông sản Việt Nam cùng các công ty trực thuộc Tập đoàn Wilmar và Tập đoàn Bunge.