SCMP: Ông Trump sắp thăm Trung Quốc, chờ 'lá bài' Boeing và đậu nành 17/09/2025 08:54

Tờ South China Morning Post ngày 17-9 dẫn nguồn tin rằng Trung Quốc và Mỹ đang ở “giai đoạn cuối” của các cuộc đàm phán về chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh, trong đó các hợp đồng mua hàng Mỹ với quy mô lớn được xem là phần then chốt.

Thông tin trên được đưa ra sau vòng đàm phán thương mại thứ tư tại Tây Ban Nha và trước cuộc điện đàm dự kiến vào ngày 19-9 giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump mô tả các cuộc đàm phán ở Madrid là “thành công”, khi hai bên đạt được một thỏa thuận khung liên quan TikTok, đồng thời bàn về khoáng sản chiến lược và fentanyl.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Bắc Kinh hồi tháng 11-2027. Ảnh: Artyom Ivanov/ TASS/Zuma Press

Nếu diễn ra, chuyến thăm sẽ là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017. Hai nguồn tin trực tiếp tham gia đàm phán cho biết kế hoạch về chuyến thăm của ông Trump tới Trung Quốc đã đạt “tiến triển đáng kể” và các chi tiết đang được hoàn thiện.

Một nguồn tin nói với SCMP rằng Trung Quốc đã gửi thư mời chính thức vào đầu tháng 9, dấu hiệu cho thấy chuyến thăm gần như chắc chắn và công tác chuẩn bị đã ở “giai đoạn rất cao”.

Các thỏa thuận có thể bao gồm việc Trung Quốc mua thêm hàng Mỹ, trong đó máy bay Boeing “gần như chắc chắn” nằm trong danh sách.

Boeing hiện được cho là đang đàm phán bán 500 máy bay thương mại cho thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới. Nếu thành công, đây sẽ là hợp đồng lớn đầu tiên của Boeing với Trung Quốc kể từ nhiệm kỳ trước của Tổng thống Trump.

Đậu nành Mỹ cũng nằm trong ưu tiên của Washington, khi năm 2024 Trung Quốc chỉ nhập khoảng 20% đậu nành từ Mỹ, giảm mạnh so với năm 2016.

Ngoài Bắc Kinh, Trung Quốc còn đề xuất ông Trump đi tàu cao tốc tới một thành phố thứ hai, nhiều khả năng là Thượng Hải, để tổng thống Mỹ có thể chiêm ngưỡng những thành tựu công nghệ và kinh tế.

Chuyến thăm của ông Trump có thể diễn ra trùng dịp Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc (31-10 đến 1-11) và Triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) tại Thượng Hải (5-11 đến 7-11).

Nguồn tin cho biết đương kim tổng thống Mỹ tỏ ra hào hứng với chuyến đi, nhưng ông cũng phải cân nhắc ý kiến từ đội ngũ của mình, trong bối cảnh có lo ngại chuyến thăm có thể bị coi là nhượng bộ Bắc Kinh. Nếu diễn ra, chuyến thăm này sẽ mở đường để ông Tập có thể sang thăm Mỹ vào năm tới.

Mỹ, Trung Quốc chưa bình luận về các thông tin trên.

Trong tuần qua, ngoại giao song phương Mỹ-Trung diễn ra sôi động. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã điện đàm với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, nhấn mạnh việc kiểm soát khác biệt và duy trì ổn định quan hệ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng đã có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân, khẳng định Washington không tìm cách thay đổi chế độ hay “kiềm chế” Bắc Kinh.