VIDEO: Ông Putin trao tặng huân chương cho bà Zakharova 25/12/2025 16:25

(PLO)- Tổng thống Vladimir Putin đã trao huân chương “Vì công lao với Tổ quốc” hạng IV cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova ngay đúng ngày bà tròn 50 tuổi.

Ngày 24-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng huân chương “Vì công lao với Tổ quốc” hạng IV cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, ngay đúng ngày sinh nhật của nhà ngoại giao này, theo tờ Izvestia.

Phát biểu ở đầu buổi lễ diễn ra ở Hội trường Catherine của Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã gọi bà Zakharova là “tiếng nói của nền ngoại giao” Nga.

Sau khi được ông Putin gắn huân chương và tặng hoa chúc mừng, bà Zakharova đã có những lời cảm ơn dành cho gia đình và đồng nghiệp, cũng như những lời nhắc nhủ ý nghĩa về vai trò của viên chức phục sự đất nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trao huân chương "Vì công lao với Tổ quốc" hạng IV cho bà Maria Zakharova - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga. Nguồn: RT

Đứng bên cạnh ông Putin, bà Zakharova cảm ơn buổi lễ ý nghĩa diễn ra đúng ngày kỷ niệm sinh nhật của mình và dành phần lớn lời cảm ơn gửi tới bố mẹ của mình – những người vẫn đang dõi theo và hào hứng với việc con gái họ nhận được huân chương cao quý này.

Bà Zakharova nói rằng bố mẹ đã dạy bà rằng “không có quốc gia nào tồn tại nếu không có người dân” và rằng tất cả thành tựu mà mỗi người đạt được “đều phải được cống hiến cho đất nước và đền đáp lại nhân dân một cách tương xứng”.

Bà Maria Zakharova sinh ngày 24-12-1975. Năm 2015, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên trở thành người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga và đã giữ cương vị này trong hơn 10 năm qua.

Bà Zakharova tốt nghiệp cử nhân tại Viện Quan hệ quốc tế Moscow trực thuộc Bộ Ngoại giao Nga (MGIMO), thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung và đã nhận học hàm Tiến sĩ ngành Lịch sử.

Hiện nay, bà Zakharova còn là thành viên Hội đồng Bộ Ngoại giao Nga và Hội đồng Chính sách đối ngoại và quốc phòng Nga.

Cũng trong buổi lễ, Tổng thống Putin đã trao danh hiệu và huân chương cao quý cho cho một số quản lý doanh nghiệp, nghệ sĩ, kiến trúc sư, vận động viên và nhà khoa học có thành tựu nổi bật của Nga.

Huân chương “Vì công lao với Tổ quốc” là một trong những giải thưởng cao quý của nhà nước Nga dành tặng những cá nhân đặc biệt xuất sắc liên quan đến việc củng cố chủ quyền quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học, phát triển văn hóa và nghệ thuật, những thành tích thể thao xuất sắc, cũng như tăng cường hòa bình và hợp tác của Nga.