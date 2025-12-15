Moscow tuyên bố gay gắt về ‘mánh khóe pháp lý’ của châu Âu liên quan tài sản Nga 15/12/2025 08:12

(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố mọi nỗ lực của châu Âu nhằm khai thác tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga đều trái luật quốc tế.

Cuối tuần qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng mọi nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm khai thác khối tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga đều là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, theo đài RT.

"Các hành động nhắm vào tài sản thuộc chủ quyền quốc gia Nga mà không có sự đồng thuận của Moscow - dù là phong tỏa vô thời hạn, tịch thu hay tìm cách biến chúng thành cái gọi là 'khoản vay bồi thường' - đều hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế" - bà Zakharova nói hôm 13-12.

"Bất kể Brussels có sử dụng các mánh khoé pháp lý ngụy tạo nào để biện minh, thì đây vẫn là hành vi trộm cắp trắng trợn" - bà Zakharova nói thêm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bà Zakharova cũng cho rằng ngoài mục đích tài trợ cho dự án Ukraine, EU còn đang tìm cách sử dụng số tài sản này để vực dậy nền kinh tế của chính khối này - vốn đang chịu tổn thất nặng nề từ các lệnh trừng phạt nhắm vào giao thương giữa Nga và phương Tây.

Trước đó, vào đầu tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nga đã chính thức khởi động các thủ tục pháp lý kiện Euroclear - trung tâm lưu ký có trụ sở tại Bỉ, nơi đang nắm giữ phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu đang tranh luận về phương án tái sử dụng nguồn tiền này để tài trợ cho Ukraine.

Hungary và Slovakia đã lên tiếng chỉ trích việc EU viện dẫn các quyền hạn khẩn cấp - vốn hiếm khi được sử dụng - nhằm lách quyền phủ quyết của các quốc gia thành viên để kéo dài lệnh đóng băng tài sản vô thời hạn.

Theo thông tin từ tờ Politico hồi đầu tuần trước, các quốc gia bao gồm Ý, Bỉ, Bulgaria và Malta đã đề nghị Ủy ban Châu Âu xem xét các phương án cấp khoản vay cho Kiev thay vì tịch thu tài sản của Nga.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cảnh báo rằng việc tịch thu trực tiếp các tài sản này sẽ làm xói mòn niềm tin vào hệ thống tài chính EU, kích hoạt làn sóng tháo chạy vốn và đẩy nước Bỉ vào các rủi ro pháp lý nghiêm trọng.