Đài Loan dừng bay phi đội F-16 sau vụ tiêm kích và phi công mất tích trên biển

(PLO)- Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) đã cho dừng bay toàn bộ phi đội F-16 để bảo dưỡng và kiểm tra trong lúc tiến hành tìm kiếm một phi công mất tích trong một tai nạn vừa qua.

Ngày 7-1, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) đã cho toàn bộ phi đội F-16 ngừng bay và đình chỉ các nhiệm vụ huấn luyện với loại tiêm kích này sau vụ một chiếc F-16 cùng phi công mất tích hồi đầu tuần, tờ South China Morning Post đưa tin.

Công tác tìm kiếm phi công và máy bay vẫn đang tiếp diễn. Giới chức cho rằng chiếc tiêm kích đã rơi sau khi gặp một “sự cố bất thường” trong lúc bay. Biển động mạnh ngoài khơi hòn đảo khiến nỗ lực tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo hãng thông tấn Đài Loan (CNA), phi công Hsin Po-yi cất cánh trên chiếc F-16V lúc 18 giờ 17 phút ngày 6-1 (giờ địa phương) để thực hiện huấn luyện ban đêm thường lệ, rồi nhảy dù khỏi máy bay vào khoảng 19 giờ 29 phút gần huyện Hoa Liên. Sau đó, toàn bộ liên lạc bị mất.

Phi công Hsin tốt nghiệp Học viện Không quân Đài Loan vào năm 2019. Lực lượng Không quân Đài Loan cho biết phi công này đã tích lũy hơn 611 giờ bay, còn chiếc máy bay đạt 3.894 giờ bay.

Lực lượng chức năng tìm kiếm phi công mất tích trong vụ rơi tiêm kích F-16. Ảnh: CNA

Sau khi phi công Hsin mất tích, Đài Loan đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp, điều động 3 tàu và 6 xuồng tham gia công tác cứu nạn. Do điều kiện biển đặc biệt khắc nghiệt, nhiệt độ thấp và sóng lớn, lực lượng tuần duyên cũng đã liên hệ các tàu hàng và tàu cá hoạt động gần đó để hỗ trợ.

CNA đưa tin rằng các phao đánh dấu đã được thả tại khu vực nghi ngờ phi công rơi xuống.

Ông Maa Shyh-yuan, phụ trách vấn đề nội vụ Đài Loan, nói với CNA rằng toàn bộ máy bay làm nhiệm vụ đã ở trạng thái sẵn sàng từ tối 6-1, và công tác tìm kiếm cứu nạn được duy trì xuyên đêm.

Sang ngày 7-1, hoạt động tìm kiếm được mở rộng với việc bổ sung thêm máy bay và tàu thuyền, phối hợp giữa Lực lượng Phòng vệ và lực lượng tuần duyên Đài Loan.

“Hy vọng là phi công sẽ trở về an toàn” - ông Maa nói.

Không quân Đài Loan cho biết trong thời gian tới, công tác huấn luyện phi công sẽ tập trung vào việc xử lý mất phương hướng không gian, khắc phục các động tác bay bất thường và làm chủ hoạt động bay ban đêm nhằm bảo đảm an toàn.

Theo tờ China Times, chiếc F-16V do phi công Hsin điều khiển là phiên bản nâng cấp từ dòng F-16A/B được mua vào năm 1997. Máy bay này đã phục vụ gần 30 năm.