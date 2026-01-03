Hàn Quốc nêu lập trường chuyện công nhận Đài Loan 03/01/2026 17:54

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tái khẳng định lập trường của Seoul về vấn đề Đài Loan, trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ngày 2-1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định lập trường của Seoul về việc tôn trọng nguyên tắc “một Trung Quốc” liên quan vấn đề Đài Loan vẫn không thay đổi, trong bối cảnh ông chuẩn bị thăm cấp nhà nước Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới.

Phát biểu trên được ông Lee đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CCTV, vài ngày sau khi Trung Quốc có cuộc tập trận quân sự quanh hòn đảo.

“Tôi có thể nói rõ rằng bản thân tôi tôn trọng nguyên tắc ‘một Trung Quốc’, và hòa bình, ổn định tại Đông Bắc Á cùng các vấn đề liên quan, bao gồm quan hệ hai bờ eo biển, là hết sức quan trọng” - Tổng thống Lee nhấn mạnh.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: YONHAP

“Đối với vấn đề Đài Loan, vốn là vấn đề lớn nhất còn tồn đọng của Trung Quốc, lập trường của Hàn Quốc về việc tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc không có bất kỳ thay đổi nào” - ông nói thêm.

Bên cạnh đó, ông Lee cho biết các nguyên tắc đối ngoại được Hàn Quốc và Trung Quốc nhất trí khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục đóng vai trò là “kim chỉ nam cốt lõi” cho quan hệ song phương.

“Hàn Quốc và Trung Quốc chia sẻ nhiều vấn đề quan trọng về lịch sử, kinh tế, địa chính trị, chính trị và an ninh. Đối với cả hai nước, hòa bình và ổn định tại Đông Bắc Á, cùng với sự tôn trọng lẫn nhau và thịnh vượng chung, là những nhiệm vụ then chốt” - ông Lee nói.

Tổng thống Lee cho biết chính quyền của ông sẽ theo đuổi đường lối ngoại giao “thực dụng”, theo đó duy trì liên minh vững chắc với Mỹ đồng thời quản lý quan hệ ổn định với Trung Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của “tự chủ chiến lược”.

“Hợp tác an ninh với Mỹ là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đối đầu Trung Quốc sẽ không phục vụ lợi ích quốc gia của Hàn Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Hàn Quốc và Trung Quốc cần tích cực tìm kiếm các cách thức tối đa hóa lợi ích chung” - ông nói.

Nhằm đạt mục tiêu đó, ông Lee cho biết mong muốn có các cuộc gặp thường xuyên với ông Tập, ít nhất mỗi năm một lần, để trao đổi nhu cầu của mỗi bên và mở rộng hợp tác song phương.

Chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày của ông Lee dự kiến bắt đầu từ ngày 4-1, theo hãng thông tấn Yonhap.

Trong chuyến đi sắp tới, với sự tháp tùng của một phái đoàn kinh tế quy mô lớn, ông Lee cho biết ông mong muốn thảo luận các biện pháp mở rộng hợp tác kinh tế với Trung Quốc trong những lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo.

Theo kế hoạch, ông Lee sẽ hội đàm thượng đỉnh với ông Tập và tham dự một diễn đàn doanh nghiệp tại Bắc Kinh vào ngày 5-1, trước khi tới Thượng Hải trong các ngày 6 và 7-1.

Chuyến thăm này diễn ra sau chuyến công du đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hàn Quốc trong 11 năm, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju năm 2025.

2 chuyến thăm diễn ra cách nhau chưa đầy 2 tháng, đánh dấu việc hai nhà lãnh đạo tiến hành các chuyến thăm cấp nhà nước qua lại trong thời gian ngắn.