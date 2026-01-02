Mỹ gửi thông điệp sau cuộc tập trận lớn của Trung Quốc quanh Đài Loan

Ngày 1-1, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt các động thái quân sự mà Washington cho là mang tính đe dọa quanh khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc). Mỹ cho rằng những hành động này gây ra tâm lý lo ngại và căng thẳng không cần thiết, theo website Bộ Ngoại giao Mỹ.
Thông điệp của Washington được đưa ra sau cuộc diễn tập bắn đạn thật kéo dài 2 ngày mà Trung Quốc kết thúc hôm 30-12-2025, mang tên “Sứ mệnh Công lý 2025”, với quy mô lớn hơn đáng kể so với các cuộc tập trận trước đó.
“Các hoạt động quân sự và phát ngôn của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan cũng như các bên khác trong khu vực đang làm gia tăng căng thẳng một cách không cần thiết. Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế, chấm dứt gây sức ép quân sự đối với Đài Loan, và thay vào đó tham gia đối thoại một cách thực chất” - ông Tommy Pigott, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, nói.
Ông Pigott nhấn mạnh Mỹ ủng hộ hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, đồng thời “phản đối mọi thay đổi đơn phương đối với hiện trạng".
Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên.
Ở một diễn biến khác, Bắc Kinh đã lên án bài phát biểu đầu năm mới của nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức, trong đó ông Lại cam kết tăng cường năng lực phòng thủ của hòn đảo.
Ngày 1-1, phát ngôn viên Văn phòng Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc Trần Bân Hoa nhận định bài diễn văn của lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức “tiếp tục nhắc lại quan điểm về ‘Đài Loan độc lập’, làm gia tăng đối đầu hai bờ eo biển.
Ông Trần cho rằng những phát biểu này có nguy cơ tác động tiêu cực tới hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời làm gia tăng căng thẳng tại eo biển Đài Loan.
Ngày 29-12-2025, quân đội Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận mang tên Sứ mệnh Công lý 2025 xung quanh đảo Đài Loan. Bắc Kinh gọi cuộc tập trận là hành động hợp pháp và cần thiết để bảo vệ chủ quyền và sự thống nhất quốc gia của Trung Quốc.
Các cuộc tập trận của Trung Quốc trong tuần này bao gồm hàng chục máy bay chiến đấu và tàu hải quân tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật, mô phỏng việc phong tỏa các cảng trọng yếu của Đài Loan và tấn công các mục tiêu trên biển.
Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ chủ quyền của nước này và không loại trừ khả năng hành động quân sự để chiếm hòn đảo này.
Theo Cơ quan phòng vệ Đài Loan, ít nhất 70 máy bay chiến đấu Trung Quốc, 11 tàu hải quân và 14 tàu hải cảnh của Trung Quốc được nhìn thấy.
Theo Cơ quan phòng vệ Đài Loan, quân đội Trung Quốc đã bắn 27 tên lửa từ bờ biển Trung Quốc vào vùng biển gần Đài Loan hôm 30-12-2025.
Đài Loan cho biết các tên lửa đã rơi gần đảo chính của Đài Loan hơn so với các cuộc tập trận bắn đạn thật trước đây. Trong đó, 10 tên lửa được cho là rơi vào vùng tiếp giáp 24 hải lý của Đài Loan.