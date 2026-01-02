Mỹ gửi thông điệp sau cuộc tập trận lớn của Trung Quốc quanh Đài Loan 02/01/2026 06:55

(PLO)- Mỹ gửi thông điệp đến Trung Quốc sau khi nước này kết thúc cuộc tập trận “Sứ mệnh Công lý 2025” quanh Đài Loan.

Ngày 1-1, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt các động thái quân sự mà Washington cho là mang tính đe dọa quanh khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc). Mỹ cho rằng những hành động này gây ra tâm lý lo ngại và căng thẳng không cần thiết, theo website Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thông điệp của Washington được đưa ra sau cuộc diễn tập bắn đạn thật kéo dài 2 ngày mà Trung Quốc kết thúc hôm 30-12-2025, mang tên “Sứ mệnh Công lý 2025”, với quy mô lớn hơn đáng kể so với các cuộc tập trận trước đó.

“Các hoạt động quân sự và phát ngôn của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan cũng như các bên khác trong khu vực đang làm gia tăng căng thẳng một cách không cần thiết. Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế, chấm dứt gây sức ép quân sự đối với Đài Loan, và thay vào đó tham gia đối thoại một cách thực chất” - ông Tommy Pigott, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, nói.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott. Ảnh: BNG MỸ

Ông Pigott nhấn mạnh Mỹ ủng hộ hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, đồng thời “phản đối mọi thay đổi đơn phương đối với hiện trạng".

Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ở một diễn biến khác, Bắc Kinh đã lên án bài phát biểu đầu năm mới của nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức, trong đó ông Lại cam kết tăng cường năng lực phòng thủ của hòn đảo.

Ngày 1-1, phát ngôn viên Văn phòng Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc Trần Bân Hoa nhận định bài diễn văn của lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức “tiếp tục nhắc lại quan điểm về ‘Đài Loan độc lập’, làm gia tăng đối đầu hai bờ eo biển.



Ông Trần cho rằng những phát biểu này có nguy cơ tác động tiêu cực tới hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời làm gia tăng căng thẳng tại eo biển Đài Loan.