Nga nói đã gửi Mỹ bằng chứng UAV Ukraine nhắm vào dinh thự ông Putin 02/01/2026 06:00

(PLO)- Nga tuyên bố đã cung cấp cho Mỹ bằng chứng 91 UAV Ukraine nhắm mục tiêu vào dinh thự Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tỉnh Novgorod.

Ngày 1-1, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã cung cấp cho phía Mỹ các bằng chứng cho thấy loạt máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã di chuyển theo hướng nhắm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại thị trấn Valdai (tỉnh Novgorod, Nga) hồi đầu tuần này, theo đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã thu được "bằng chứng không thể chối cãi về một cuộc tấn công khủng bố do chính quyền Kiev lên kế hoạch nhắm vào dinh thự của Tổng thống Nga".

"Cơ quan đặc nhiệm Nga đã trích xuất thành công tập tin chứa kế hoạch bay từ bộ phận dẫn đường của một trong những chiếc UAV Ukraine bị tiêu diệt vào đêm 29-12-2025 trên bầu trời Novgorod" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Mảnh vỡ được cho là UAV Ukraine bị bắn hạ tại tỉnh Novgorod của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo thông cáo báo chí của bộ này, sau khi nghiên cứu dữ liệu đường bay, các chuyên gia Nga kết luận rằng "mục tiêu cuối cùng của cuộc tấn công bằng UAV hôm 29-12-2025 là một trong các hạng mục thuộc dinh thự của Tổng thống Nga tại Novgorod".

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã chuyển giao các bằng chứng nói trên cho một "đại diện thuộc phòng tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow".

Phía Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, theo các quan chức tại Moscow, tổng cộng 91 chiếc UAV đã tham gia vào cuộc tấn công trong đêm 28 rạng sáng ngày 29-12-2025 nhắm vào dinh thự ông Putin, nhưng thất bại.

Toàn bộ số phương tiện này đều bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ trên đường di chuyển hoặc ngay trên bầu trời Novgorod.

Điện Kremlin tuyên bố cuộc tấn công không chỉ nhắm vào Tổng thống Putin mà còn "chống lại những nỗ lực của Tổng thống [Mỹ Donald] Trump nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraine".

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky phủ nhận việc cuộc tập kích UAV này từng diễn ra.

Ông Zelensky gọi đây là "lại thêm một lời dối trá", đồng thời cảnh báo Moscow đang sử dụng cáo buộc này để biện minh cho các cuộc tấn công tiềm tàng, "nhiều khả năng là nhắm vào thủ đô Kiev".

Trên bình diện quốc tế, Trung Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Pakistan, Belarus, Uzbekistan, Tajikistan và Kazakhstan bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước vụ tấn công nhắm vào dinh thự của Tổng thống Nga.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker đã nêu lên sự hoài nghi trước cáo buộc của Nga cho rằng Ukraine tấn công dinh thự của ông Putin, đồng thời khẳng định ông muốn xem xét các thông tin tình báo của Mỹ về vụ việc này.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 31-12-2025 cũng đã bác bỏ cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự ông Putin.

Bà Kallas viết trên mạng xã hội X rằng đây là "một sự đánh lạc hướng có chủ đích" và mục đích của nó là "làm chệch hướng tiến trình thực sự hướng tới hòa bình".