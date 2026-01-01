Nổ lớn tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Thụy Sĩ ngay năm mới, nhiều người thiệt mạng 01/01/2026 16:27

(PLO)- Cảnh sát cho biết nhiều người thiệt mạng sau vụ nổ kèm hỏa hoạn tại một quán bar ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở miền tây nam Thụy Sĩ, có 100 người ở hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Ngày 1-1, cảnh sát Thụy Sĩ cho biết một vụ nổ kèm hỏa hoạn tại một quán bar ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana, miền tây nam Thụy Sĩ, đã khiến nhiều người thương vong, theo hãng tin Reuters.

Đài Sky News dẫn nguồn tin từ cảnh sát rằng ít nhất 10 người đã thiệt mạng cùng nhiều người bị thương trong vụ việc, trong khi một số hãng truyền thông địa phương cho rằng con số này có thể cao hơn.

Người phát ngôn cảnh sát từ chối xác nhận số người chết, nhưng cho biết nhiều nạn nhân đang được điều trị bỏng.

Đám cháy bùng phát lúc 1 giờ 30 sáng 1-1 (giờ địa phương) tại một quán bar mang tên “Le Constellation”.

Bên ngoài khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana, miền tây nam Thụy Sĩ sau vụ nổ ngày 1-1. Ảnh: SKY NEWS

Cảnh sát cho biết họ đã phong tỏa hoàn toàn khu vực và áp đặt vùng cấm bay trên không phận Crans-Montana, đồng thời nói thêm rằng nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa rõ.

Theo người phát ngôn cảnh sát, vào thời điểm xảy ra vụ nổ, trong quán bar có hơn 100 người.

Là một trong những địa điểm sang trọng bậc nhất của Thụy Sĩ, Crans-Montana nổi tiếng với nắng quanh năm, nhờ nằm trên một cao nguyên hướng về phía nam trong thung lũng Rhone.

Khu vực này nằm ở độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển, sở hữu tầm nhìn rộng mở ra dãy Alps, trải dài từ Matterhorn đến Mont Blanc, một trong những đỉnh núi cao nhất châu Âu.

Du khách bị thu hút bởi vẻ hào nhoáng kín đáo của nơi đây, với các khu mua sắm cao cấp, ẩm thực tinh tế, cùng những sườn trượt tuyết rộng lớn và không khí après-ski sôi động.