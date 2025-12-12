Chiến sự Nga-Ukraine 12-12: Nổ kép ở Kiev, loạt UAV hướng về Moscow; Ukraine tấn công mỏ dầu Nga ở biển Caspi 12/12/2025 08:33

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; cả 2 thủ đô Kiev, Moscow đều bị nhắm mục tiêu; SBU dùng UAV tầm xa tấn công mỏ dầu Nga ở biển Caspi.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng trên khắp các mặt trận.

Kiev xác định vụ nổ kép tại thủ đô là 'tấn công khủng bố'

Văn phòng Công tố TP Kiev thông báo đã gọi 2 vụ nổ khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương tại Kiev vào ngày 11-12 là một vụ "tấn công khủng bố", theo tờ The Kyiv Independent.

Các vụ nổ xảy ra tại quận Darnytskyi của thủ đô, khiến 1 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Theo thông cáo từ cơ quan công tố, vụ nổ đầu tiên phát nổ khi 2 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đang tuần tra khu vực. Vụ nổ thứ hai bị kích hoạt sau khi lực lượng cảnh sát và nhân viên y tế đã có mặt và đang làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Hiện trường vụ nổ làm 4 người thiệt mạng ở quận Darnytskyi, Kiev, ngày 11-12. Ảnh: Văn phòng Công tố Kiev

Văn phòng Công tố TP Kiev cho biết một thiết bị nổ tự chế đã phát nổ tại địa điểm trên, nhưng chưa làm rõ liệu thiết bị này có gây ra cả hai vụ nổ hay không.

Hiện tại, các điều tra viên từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), phối hợp cùng các công tố viên của Văn phòng Công tố TP Kiev, đã khởi động quy trình điều tra sơ bộ.

Cũng trong ngày 11-12, Thứ trưởng Bộ Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ Ukraine - ông Oleksii Balesta xác nhận một cuộc tấn công của Nga vào ngày 6-12 đã phá hủy một trạm tàu điện và 27 toa xe lửa tại thành phố Fastiv, tỉnh Kiev.

"Đó là một cuộc tấn công có chủ đích vào cơ sở hạ tầng dân sự. Ba tàu điện đã được hiện đại hóa cũng bị phá hủy - tổng cộng là 27 toa xe" - ông Balesta cho biết.

Vị quan chức này thông tin thêm: "Đây là những đoàn tàu điện cung cấp dịch vụ tại các tỉnh Kiev, Chernihiv và Sumy. Thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu Hryvnia (tương đương 7 triệu USD)".

Theo ông Balesta, đây là cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên nhắm vào hạ tầng đường sắt tại tỉnh Kiev.

SBU dùng UAV tầm xa tấn công mỏ dầu Nga ở biển Caspi

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiết lộ với tờ Kyiv Independent vào ngày 11-12 rằng SBU đã lần đầu tiên tấn công mỏ dầu Vladimir Filanovsky của Nga tại biển Caspi bằng UAV tầm xa.

Theo nguồn tin này, 4 chiếc UAV đã đánh trúng mỏ dầu ngoài khơi lớn nhất của Moscow tại biển Caspi. Đây là một trong những địa điểm thăm dò lớn nhất của Nga, thuộc sở hữu của một công ty con của tập đoàn dầu khí khổng lồ Lukoil.

"Ít nhất 4 cú đánh trúng đích đã được ghi nhận trên giàn khoan ngoài khơi. Kết quả của cuộc tấn công là hoạt động khai thác dầu khí từ hơn 20 giếng khoan do giàn này phục vụ đã phải dừng lại" - nguồn tin từ SBU cho biết.

Nguồn tin này cũng nhấn mạnh: "(Các vụ nổ) ở biển Caspi là một lời nhắc nhở khác đối với Moscow rằng tất cả các doanh nghiệp của họ đang phục vụ cho cuộc chiến đều là những mục tiêu hợp pháp".

Nga hứng chịu đợt tập kích UAV quy mô lớn

Đêm 10 và rạng sáng 11-12, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV của Ukraine, với tổng cộng 287 thiết bị bị bắn hạ trên bầu trời 12 khu vực của nước này.

Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, đây là một trong những đợt tập kích đường không lớn nhất trong thời gian gần đây, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Tỉnh biên giới Bryansk là khu vực chịu áp lực nặng nề nhất với 118 UAV bị đánh chặn. Tiếp đó là tỉnh Kaluga và khu vực Moscow, mỗi nơi ghi nhận 40 UAV bị vô hiệu hóa.

Riêng tại thủ đô Moscow, Thị trưởng Sergey Sobyanin xác nhận lực lượng phòng không đã bắn hạ 32 UAV đang hướng về thành phố.

"Các lực lượng phản ứng khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường nơi mảnh vỡ rơi xuống" - ông Sobyanin cho biết, đồng thời nhấn mạnh quy mô của vụ việc tương đương với các đợt tấn công lớn hồi cuối tháng 10 và tháng 9 vừa qua.

Về thiệt hại cơ sở vật chất, Thống đốc tỉnh Voronezh - ông Alexander Gusev cho biết vụ tấn công từ tối 10-12 đã gây hậu quả nghiêm trọng tại địa phương này.

Cụ thể, mảnh vỡ UAV rơi xuống đã khiến cầu thang tại một tòa chung cư bị sập, buộc cơ quan chức năng phải sơ tán khẩn cấp 80 người dân. Ngoài ra, một cơ sở sản xuất công nghiệp tại phía nam tỉnh này cũng bị mảnh vỡ rơi trúng.

Tại các địa phương khác, thiệt hại cũng được ghi nhận rải rác: Tỉnh Tula bị vỡ kính tại một cơ sở giáo dục và trạm xăng; tỉnh Bryansk có 5 xe ô tô dân sự bị hư hại; và tại tỉnh Vladimir, một tòa nhà dân cư đã phải sơ tán sau khi phát hiện mảnh vỡ UAV trên mái nhà.

Vụ tập kích đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không dân dụng. Vì lý do an toàn, toàn bộ các sân bay lớn tại Moscow gồm Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky đã phải tạm đóng cửa đường băng.

Theo hệ thống hiển thị thông tin bay, tính đến sáng 11-12 (giờ Moscow), hàng trăm chuyến bay đã bị ảnh hưởng. Trong đó, gần 40 chuyến buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay dự bị, chưa kể số lượng lớn các chuyến bay bị hủy hoặc hoãn chuyến tại điểm xuất phát, theo TASS.