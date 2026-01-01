Quốc tế

Ảnh - Video: Nga, Anh, Đức, Dubai … rực rỡ pháo hoa chào năm mới 2026

(PLO)- Cùng chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ cùng không khí năm mới 2026 tưng bừng tại Trung Đông và châu Âu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau châu Á và châu Đại Dương, Trung Đông và châu Âu là những khu vực tiếp theo trên thế giới chào đón năm mới 2026.

Cùng chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ cùng không khí năm mới tưng bừng tại những khu vực này.

Video màn trình diễn pháo hoa tại Dubai (UAE) đêm giao thừa 2026. Nguồn: DAILY MAIL
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
Trình diễn pháo hoa hoành tráng tại tòa tháp Burj Khalifa - toà nhà cao nhất thế giới - ở Dubai (UAE) là sự kiện được cả thế giới trông đợi. Giao thừa 2026 ở Burj Khalifa chứng kiến màn trình diễn đặc sắc - kết hợp pháo hoa, hình ảnh LED và đèn laser. Sự kiện này diễn ra sau gần 10 tháng chuẩn bị, và vé cho sự kiện được mong chờ này đã nhanh chóng bán hết. Ảnh: EXPATS BUZZ
Ảnh - Video: Châu Âu và Trung Đông rực rỡ trong pháo hoa chào năm mới 2026
Người dân Dubai chào đón năm mới 2026. Ảnh: GULF NEWS
0.jpg
Cha và con gái chụp ảnh bên cạnh hình nộm ông già Noel trong lễ đón năm mới ở thủ đô Damascus (Syria). Ảnh: Bilal Al-Hammoud/EPA
Thủ đô Doha (Qatar) chào đón năm mới 2026. Nguồn INSTAGRAM/QATAREVENTS
Ảnh - Video: Châu Âu và Trung Đông rực rỡ trong pháo hoa chào năm mới 2026
Một phụ nữ theo đạo Cơ đốc thắp nến và cầu nguyện ở thủ đô Tehran (Iran) đêm 31-12-2025. Ảnh: Abedin Taherkenareh/EPA
Người dân tại công viên Zaryadye ở thủ đô Moscow (Nga) cùng nhau chờ đón thời khắc giao thừa 2026. Ảnh: Moskva News Agency
Người dân tại công viên Zaryadye ở thủ đô Moscow (Nga) cùng nhau chờ đón thời khắc giao thừa 2026. Ảnh: Moskva News Agency
Trang trí đón năm mới ở Moscow. Ảnh: Moskva News Agency
Trang trí đón năm mới ở Moscow. Ảnh: Moskva News Agency
1.jpg
Những người tham gia ăn mừng tại sự kiện "Yeah 26" ở Cổng Brandenburg tại thủ đô Berlin (Đức) đêm 31-12-2025. Ảnh: EPA
Giao thừa 2026 tại TP Hamburg (Đức). Sau khi chính quyền bang Berlin cắt giảm kinh phí cho chương trình đón năm mới truyền thống của Đức tại Cổng Brandenburg, chương trình giao thừa chính đã được chuyển đến Hamburg. Ảnh: DW
Giao thừa 2026 tại TP Hamburg (Đức). Sau khi chính quyền bang Berlin cắt giảm kinh phí cho chương trình đón năm mới truyền thống của Đức tại Cổng Brandenburg, chương trình giao thừa chính đã được chuyển đến Hamburg. Ảnh: DW
2.jpg
Màn trình diễn ánh sáng đêm giao thừa ở TP Espoo, miền nam Phần Lan. Ảnh: Xinhua/Shutterstock
0.jpg
Người dân thủ đô London (Anh) chờ đón màn trình diễn pháo hoa Giao thừa 2026. Ảnh: Shutterstock
THẢO VY
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#2026 #Trung Đông #châu Âu

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm