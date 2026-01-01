Ảnh - Video: Nga, Anh, Đức, Dubai … rực rỡ pháo hoa chào năm mới 2026

Sau châu Á và châu Đại Dương, Trung Đông và châu Âu là những khu vực tiếp theo trên thế giới chào đón năm mới 2026.
(PLO)- Cùng chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ cùng không khí năm mới 2026 tưng bừng tại Trung Đông và châu Âu.
