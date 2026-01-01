Ảnh - Video: Nga, Anh, Đức, Dubai … rực rỡ pháo hoa chào năm mới 2026 01/01/2026 06:44

(PLO)- Cùng chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ cùng không khí năm mới 2026 tưng bừng tại Trung Đông và châu Âu.

Sau châu Á và châu Đại Dương, Trung Đông và châu Âu là những khu vực tiếp theo trên thế giới chào đón năm mới 2026.

Cùng chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ cùng không khí năm mới tưng bừng tại những khu vực này.

Video màn trình diễn pháo hoa tại Dubai (UAE) đêm giao thừa 2026. Nguồn: DAILY MAIL

Trình diễn pháo hoa hoành tráng tại tòa tháp Burj Khalifa - toà nhà cao nhất thế giới - ở Dubai (UAE) là sự kiện được cả thế giới trông đợi. Giao thừa 2026 ở Burj Khalifa chứng kiến màn trình diễn đặc sắc - kết hợp pháo hoa, hình ảnh LED và đèn laser. Sự kiện này diễn ra sau gần 10 tháng chuẩn bị, và vé cho sự kiện được mong chờ này đã nhanh chóng bán hết. Ảnh: EXPATS BUZZ

Người dân Dubai chào đón năm mới 2026. Ảnh: GULF NEWS

Cha và con gái chụp ảnh bên cạnh hình nộm ông già Noel trong lễ đón năm mới ở thủ đô Damascus (Syria). Ảnh: Bilal Al-Hammoud/EPA

Thủ đô Doha (Qatar) chào đón năm mới 2026. Nguồn INSTAGRAM/QATAREVENTS

Một phụ nữ theo đạo Cơ đốc thắp nến và cầu nguyện ở thủ đô Tehran (Iran) đêm 31-12-2025. Ảnh: Abedin Taherkenareh/EPA

Người dân tại công viên Zaryadye ở thủ đô Moscow (Nga) cùng nhau chờ đón thời khắc giao thừa 2026. Ảnh: Moskva News Agency

Trang trí đón năm mới ở Moscow. Ảnh: Moskva News Agency

Những người tham gia ăn mừng tại sự kiện "Yeah 26" ở Cổng Brandenburg tại thủ đô Berlin (Đức) đêm 31-12-2025. Ảnh: EPA

Giao thừa 2026 tại TP Hamburg (Đức). Sau khi chính quyền bang Berlin cắt giảm kinh phí cho chương trình đón năm mới truyền thống của Đức tại Cổng Brandenburg, chương trình giao thừa chính đã được chuyển đến Hamburg. Ảnh: DW

Màn trình diễn ánh sáng đêm giao thừa ở TP Espoo, miền nam Phần Lan. Ảnh: Xinhua/Shutterstock