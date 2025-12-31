Từ Á sang Âu siết an ninh đêm Giao thừa và năm mới 2026 31/12/2025 15:00

(PLO)- Nhiều nơi trên thế giới tăng cường thắt chặt an ninh đêm Giao thừa 2026, trước lo ngại khủng bố, bạo lực và rủi ro an toàn do tập trung đông người.

Chính quyền trung ương và địa phương tại nhiều nước đã tăng cường công tác an ninh cho các hoạt động chào đón năm mới 2026.

Ngày 29-12-2025, Bộ Nội vụ Thái Lan đã chỉ đạo các tỉnh, thành trên toàn quốc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Trọng tâm là kiểm soát chặt pháo hoa và đèn trời, đồng thời trấn áp nghiêm hành vi bắn súng chỉ thiên; các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật, theo tờ Nation.

Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ - ông Arsit Sampantharath cho biết bộ đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc gồm Cục Hành chính tỉnh, Cục Chính quyền địa phương và Cục Công trình công cộng & Quy hoạch đô thị – nông thôn phối hợp với 76 tỉnh triển khai biện pháp chủ động, trong bối cảnh lượng lớn người dân về quê hoặc đi du lịch.

Bộ khuyến cáo các hộ gia đình kiểm tra hệ thống điện trước khi rời nhà, rút phích cắm các thiết bị có nguy cơ chập điện và khóa van gas nấu nướng. Các tổ tuần tra liên ngành gồm lực lượng phòng vệ địa phương, kiểm lâm và cảnh sát sẽ được triển khai để bảo vệ thôn xóm, khu dân cư, ngăn ngừa trộm cắp khi người dân vắng nhà.

Các địa phương cũng được yêu cầu siết chặt kiểm tra tại khách sạn và cơ sở giải trí: cấm người dưới 20 tuổi, cấm vũ khí và ma túy, đồng thời kiểm tra lối thoát hiểm và trang thiết bị chữa cháy. Ban tổ chức sự kiện ngoài trời phải bảo đảm kết cấu sân khấu và hệ thống âm thanh an toàn, tránh tai nạn tại các điểm tập trung đông người.

Pháo hoa chào mừng năm mới trên sông Chao Phraya, thủ đô Bangkok (Thái Lan). Ảnh: THAI PBS

Tại thủ đô Tokyo (Nhật), chính quyền đã hủy sự kiện đếm ngược đón năm mới nổi tiếng ở quận Shibuya với lý do rủi ro do quá tải đám đông và nguy cơ xảy ra các vụ tấn công. Thị trưởng quận Shibuya - ông Ken Hasebe cho biết nhà chức trách tập trung ngăn ngừa tai nạn đám đông và tình trạng mất trật tự.



Tại Úc, các sự kiện đêm Giao thừa ở bãi biển Bondi (TP Sydney, bang New South Wales, Úc) đã bị hủy sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào người Do Thái hồi đầu tháng. Chính quyền địa phương cho biết quyết định được đưa ra dựa trên tình hình thực tế và các lo ngại về an toàn công cộng, theo tờ Sky News. Ban tổ chức cho biết động thái này cũng nhằm thể hiện sự đoàn kết với cộng đồng Do Thái của thành phố.

Tại Pháp, chính quyền thủ đô Paris đã hủy buổi hòa nhạc Giao thừa 2026 dự kiến trên đại lộ Champs Élysées theo đề nghị của cảnh sát. Giới chức viện dẫn lo ngại về việc dòng người di chuyển khó lường và nguy cơ giẫm đạp tại một trong những khu vực đông đúc nhất thành phố.

Màn bắn pháo hoa tại Khải Hoàn Môn vẫn sẽ diễn ra, nhưng thay cho chương trình biểu diễn trực tiếp là một buổi hòa nhạc ghi hình sẵn.

Bà Jeanne d’Hauteserre, Thị trưởng Quận 8 Paris, cho biết khu vực này không phù hợp để tổ chức các hoạt động có dòng người di chuyển đông đảo, theo hãng tin AFP.