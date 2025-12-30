Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gửi thông điệp năm mới 2026: 'Hoà bình phải được ưu tiên' 30/12/2025 06:35

(PLO)- Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang chứng kiến “sự thoái lui khỏi chính những nguyên tắc gắn kết chúng ta lại với nhau như một gia đình nhân loại”.

Ngày 29-12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đã chia sẻ trên trang web của tổ chức này một thông điệp nhân dịp thế giới chuẩn bị chào đón năm mới 2026, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới nghiêm túc với các quyết định của mình, theo hãng tin AFP.

Ông Guterres cảnh báo rằng “thế giới đang đứng trước ngã ba đường” giữa một bên là sự bất ổn và hỗn loạn, một bên là các vấn đề như chia rẽ, bạo lực, sự sụp đổ của hệ thống khí hậu và bên còn lại là các vi phạm pháp luật quốc tế một cách có hệ thống.

Ông Guterres cho rằng những hiện tượng trên là “sự thoái lui khỏi chính những nguyên tắc gắn kết chúng ta lại với nhau như một gia đình nhân loại”.

Thông điệp trước thềm năm mới 2026 của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Nguồn: un.org

Ông Guterres đánh giá rằng 2025 là một năm “đầy biến động” chứng kiến “xung đột đang leo thang ở mức độ chưa từng thấy kể từ Thế chiến II”. Chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng thêm tới gần 10% lên 2.700 tỉ USD, tương đương tổng sản phẩm nội địa (GDP) của cả châu Phi và gấp 3 lần tổng giá trị tất cả các khoản viện trợ phát triển.

“Trong năm mới này, chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm sắp xếp lại các ưu tiên của mình. Một thế giới an toàn hơn bắt đầu bằng việc đầu tư nhiều hơn vào việc xóa đói giảm nghèo và ít hơn vào chiến tranh. Hòa bình phải được ưu tiên” - ông Guterres kêu gọi toàn thế giới.

“Năm 2026, tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới: Hãy nghiêm túc. Hãy chọn nhân loại và hành tinh thay vì nỗi đau. Và tôi kêu gọi tất cả những ai nghe được thông điệp này: Hãy làm tròn bổn phận của mình” - Tổng thư ký LHQ nói tiếp.

Cuối thông điệp, ông Guterres nhấn mạnh rằng “tương lai của chúng ta phụ thuộc vào lòng dũng cảm tập thể dám hành động của tất cả mọi người”.