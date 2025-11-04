Mỹ muốn Liên Hợp Quốc trừng phạt 7 tàu Triều Tiên chở hàng qua Trung Quốc 04/11/2025 08:22

(PLO)- Có thông tin rằng Mỹ sẽ yêu cầu một ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt đối với 7 tàu Triều Tiên mà Mỹ cho là vi phạm lệnh trừng phạt.

Ngày 3-11, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên cho biết trong những ngày tới Washington sẽ yêu cầu một ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt đối với bảy tàu nghi là đã vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, theo hãng tin Reuters.

Bảy tàu này đã xuất khẩu trái phép than và quặng sắt của Triều Tiên sang Trung Quốc và điều này thường mang lại cho Bình Nhưỡng từ 200 triệu đến 400 triệu USD mỗi năm, vị quan chức này cho hay.

Theo quan chức này, việc Mỹ yêu cầu trừng phạt không chỉ là thủ tục hành chính mà còn nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và ngăn chặn việc xuất khẩu tài trợ trực tiếp cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm Quân đoàn 11 hôm 1-11. Ảnh: KCNA

Quan chức này cho biết nếu các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt không phải gánh chịu hậu quả thì các lệnh trừng phạt có nguy cơ trở nên vô nghĩa và các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế như chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên sẽ tiếp tục gia tăng không kiểm soát.

Tuy nhiên, ủy ban trừng phạt này gồm 15 thành viên của Hội đồng Bảo an hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận và hiện chưa rõ liệu Nga và Trung Quốc - hai nước có mối quan hệ gần gũi của Triều Tiên, có đồng ý hay không. Phái đoàn Nga và Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ở New York đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Triều Tiên đã chịu lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc vì chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo kể từ năm 2006. Các biện pháp trừng phạt này đã được tăng cường trong những năm qua nhưng Hội đồng Bảo an hiện đang bế tắc khi Trung Quốc và Nga thúc đẩy việc nới lỏng các lệnh này để thuyết phục Bình Nhưỡng quay trở lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Trong số các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an có lệnh cấm Triều Tiên xuất khẩu, bao gồm than đá, sắt, chì, hàng dệt may và hải sản, và hạn chế nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

Hội đồng Bảo an có thể áp đặt lệnh đóng băng tài sản đối với một con tàu, cấm tàu ​​cập cảng và yêu cầu quốc gia đăng ký tàu "gỡ cờ" tàu.