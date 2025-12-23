Chiến sự Nga - Ukraine 23-12: Tình hình 'vô cùng khó khăn' ở Siversk; Ông Zelensky nói Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn dịp Giáng sinh 23/12/2025 07:26

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Hai bên báo cáo thương vong của đối phương; Nga kiểm soát thêm đất ở Kharkiv; Moscow đánh giá nguy cơ chiến tranh giữa Nga và NATO.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với loạt diễn biến nóng trên chiến trường.

Ukraine: Tình hình 'vô cùng khó khăn' ở Siversk

. Ngày 22-12, Quân đoàn Không vận số 7 của Ukraine báo cáo rằng tình hình gần TP Siversk (tỉnh Donetsk) “vô cùng khó khăn” khi lực lượng Nga tiếp tục tìm cách vượt sông Siverskyi Donets, theo tờ Kyiv Independent.

“Tình hình ở Serebrianka, phía đông bắc Siversk, vô cùng khó khăn” - Quân đoàn Không vận số 7 viết trên Telegram .

“Các đơn vị thuộc Lữ đoàn 81 đang giữ vững vị trí, gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho đối phương. Lực lượng Nga cũng đang tiếp tục nỗ lực vận chuyển binh lính qua sông Siverskyi Donets từ phía rừng Serebrianka” - tuyên bố cho biết thêm.

Đơn vị này cũng đăng tải một video cho thấy hoạt động của máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) trong khu vực, cho biết thêm rằng “2 chiếc thuyền cùng với người trên thuyền” đã bị phá hủy khi cố gắng vượt sông Siverskyi Donets.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X

. Chính quyền các địa phương Ukraine ngày 22-12 báo cáo về 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga.

Theo báo cáo của Không quân Ukraine, đêm qua Nga đã phóng 86 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 58 UAV. 26 chiếc đã bay xuyên qua hàng phòng thủ, tấn công 12 địa điểm.

Công ty Đường sắt Ukraine (Ukrzaliznytsia ) cho biết một vụ tấn công bằng UAV đã làm trật bánh một đoàn tàu chở hàng và làm bị thương 3 nhân viên của tàu.

Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin nói rằng các cuộc không kích của Nga đã khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương ở tỉnh này trong ngày qua.

Tại tỉnh Odessa, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã làm 1 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Oleh Kiper.

. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất khoảng 1.197.860 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 1.120 thương vong trong ngày 22-12.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga kiểm soát thêm đất ở Kharkiv

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22-12 nói rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát cộng đồng Vilcha ở Kharkiv trong 24 giờ qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, quân đội Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển do quân đội Ukraine sử dụng cũng như các khu vực triển khai quân của đối phương.

“Máy bay tác chiến/chiến thuật, UAV tấn công, binh lính tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng, cảng và kho bãi được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của quân đội Ukraine, các địa điểm phóng UAV tấn công tầm xa, cũng như các sở chỉ huy và khu vực triển khai tạm thời của các lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 địa điểm” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo dữ liệu do Bộ Quốc phòng Nga công bố, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.265 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga ngày qua.

Cũng theo bộ này, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 76 UAV của Ukraine.

. Chính quyền huyện Aleshkinsky (Kherson) do Nga bổ nhiệm nói rằng Ukraine đã tiến hành hơn 1.000 cuộc tấn công bằng pháo binh và UAV vào các khu dân cư của huyện này trong tuần qua.

. Thị trưởng TP Belgorod (tỉnh Belgorod, Nga) - ông Valentin Demidov ngày 22-12 nói rằng hơn 370 nhà riêng đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của Ukraine vào TP trong tuần qua.

Ông Demidov nói thêm rằng 23 xe ô tô cá nhân đã bị hư hại trong các vụ pháo kích của Ukraine vào Belgorod trong tuần qua.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Ông Zelensky: Nga đang lên kế hoạch tấn công quy mô lớn vào dịp Giáng sinh

Ngày 22-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng người dân Ukraine nên chuẩn bị tinh thần cho các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn của Nga trong dịp Giáng sinh, theo Kyiv Independent.

“Họ vốn như vậy - cứ đến Giáng sinh của chúng ta là lại tiến hành một đợt tấn công lớn nào đó. Vì thế, chúng tôi một lần nữa đặt trọng tâm vào vấn đề phòng không và bảo vệ người dân, đặc biệt trong các ngày 23, 24 và 25-12” - ông Zelensky nói.

Cũng theo ông Zelensky, các cuộc thảo luận giữa phái đoàn Ukraine với Mỹ và châu Âu nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đang “rất gần với một kết quả thực sự”.

“Nhìn chung, mọi việc đều rất đáng khích lệ. Điều quan trọng là đây là nỗ lực chung của Ukraine và Mỹ. Điều đó cho thấy chúng tôi đang tiến rất gần tới một kết quả thực chất” - theo ông Zelensky.

Moscow đánh giá nguy cơ chiến tranh giữa Nga và NATO

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: SPUTNIK

Ngày 22-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo rằng các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu đang theo đuổi các chính sách "thù địch" khiến nguy cơ chiến tranh trực tiếp với Nga vẫn ở mức cao, theo đài RT.

Ông Ryabkov cáo buộc một số chính phủ Tây Âu đang theo đuổi các chính sách mang tính bài Nga, đồng thời làm xáo trộn thế cân bằng quyền lực của châu lục thông qua quá trình quân sự hóa.

“Chúng tôi chắc chắn không có ý định tấn công các quốc gia trong Liên minh châu Âu và NATO. Nga không theo đuổi tham vọng chinh phục như người ta gán cho nước này” - ông Ryabkov nói.