Chiến sự Nga-Ukraine 22-12: Moscow tuyên bố phá hạ tầng Starlink và 'sát thủ trên không' R-18 của Kiev 22/12/2025 08:46

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các mặt trận; Nga tuyên bố phá hạ tầng Starlink và 'sát thủ trên không' R-18 của Ukraine; Nguồn tin tình báo Mỹ nói về mục tiêu hiện tại của ông Putin tại Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng trên khắp các mặt trận.

Căng thẳng leo thang trên các mặt trận

Theo hãng tin Ukrinform, trong bản cập nhật chiến sự tối 21-12, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết tính đến 22 giờ cùng ngày, toàn tuyến mặt trận đã ghi nhận khoảng 200 cuộc giao tranh, trong đó hơn 70 cuộc diễn ra theo hướng Pokrovsk và Kostiantynivka.

Bộ Tổng tham mưu nêu rõ, kể từ đầu ngày, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tập kích tên lửa, thực hiện 17 đợt không kích, thả tổng cộng 46 bom dẫn đường.

Ngoài ra, Nga còn sử dụng 1.779 UAV cảm tử và tiến hành khoảng 2.500 đợt pháo kích nhằm vào các vị trí của quân đội Ukraine cũng như các khu dân cư.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Theo Bộ này, tại khu vực Bắc Slobozhanshchyna và Kursk (Nga), quân Nga mở hai đợt tấn công, kèm một cuộc không kích và nhiều đợt pháo kích. Ở hướng Nam Slobozhanshchyna, đối phương tiến hành 16 cuộc tấn công quanh Vovchansk và các khu vực lân cận.

Trên các hướng Kupiansk, Lyman, Sloviansk và Kramatorsk, lực lượng Nga tiếp tục gia tăng sức ép bằng nhiều đợt tiến công bộ binh, song phần lớn đều bị quân đội Ukraine tuyên bố đẩy lùi.

Riêng tại Lyman, các lực lượng phòng thủ Ukraine đã chặn đứng 15 đợt tiến quân của phía Moscow.

Tình hình căng thẳng nhất tiếp tục tập trung ở Kostiantynivka và Pokrovsk. Tại Kostiantynivka, đã xảy ra 24 cuộc giao tranh, còn tại Pokrovsk, Nga mở tới 47 đợt tấn công trong ngày.

Theo số liệu sơ bộ, tại hướng Pokrovsk, quân đội Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 104 binh sĩ Nga, đồng thời phá hủy 1 hệ thống pháo, bắn rơi 13 UAV và đánh trúng nhiều mục tiêu hậu cần, hầm trú ẩn của đối phương.

Ở các hướng Oleksandrivka, Huliaipole, Orikhiv và Prydniprovske, quân đội Ukraine tiếp tục giữ vững trận tuyến, đẩy lùi hàng loạt nỗ lực tiến công của Nga.

Cùng ngày, lực lượng phòng không Ukraine cũng đã bắn hạ 75 trong tổng số 97 UAV mà Nga triển khai nhằm vào Ukraine.

Nga tuyên bố phá hạ tầng Starlink của Ukraine

Ngày 21-12, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố báo cáo tác chiến mới nhất, khẳng định lực lượng phòng không và các cụm quân chiến lược của nước này đã vô hiệu hóa hàng loạt UAV cũng như các thiết bị liên lạc vệ tinh của quân đội Ukraine.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không trực chiến đã trải qua một đêm làm việc cường độ cao khi đánh chặn và tiêu diệt thành công 3 UAV của Kiev, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Trong đó, 2 chiếc bị bắn hạ trên địa phận tỉnh Volgograd và 1 chiếc bị phá hủy trên vùng trời tỉnh Rostov, ngăn chặn kịp thời các nỗ lực tập kích sâu vào lãnh thổ Nga.

Tại các mặt trận tiền phương, các cụm quân của Nga cũng ghi nhận nhiều kết quả tác chiến đáng kể về mặt kỹ thuật.

Ông Dmitry Miskov - người phát ngôn Nhóm tác chiến phía Đông - cho biết đơn vị này đã triệt phá 5 trung tâm điều khiển UAV và 6 trạm thu phát tín hiệu vệ tinh Starlink của đối phương.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Cùng thời điểm, Nhóm tác chiến phía Nam của Nga cũng đẩy mạnh các đợt tấn công bằng thiết bị không người lái nhắm vào hạ tầng phòng thủ của Ukraine.

Người phát ngôn Vadim Astafyev xác nhận lực lượng này đã phá hủy 5 hệ thống robot mặt đất và 26 hầm trú ẩn trong chiến hào.

Ngoài ra, các đợt tập kích chính xác cũng đã vô hiệu hóa 6 cột ăng-ten liên lạc, 6 trung tâm chỉ huy cùng 7 ăng-ten điều khiển UAV của Kiev..

Nhóm tác chiến phía Nam tuyên bố đã bắn hạ tổng cộng 8 UAV của đối phương. Đáng chú ý trong số này có 3 chiếc R-18 - loại UAV có 8 cánh quạt, có thể ném bom nhằm tiêu diệt trang thiết bị của đối phương, các công sự quy mô nhỏ và các kho chứa đạn dược.

Nguồn tin tình báo Mỹ tiết lộ mục tiêu hiện tại của ông Putin tại Ukraine

Hãng Reuters ngày 21-12 dẫn 6 nguồn tin tình báo cho biết các báo cáo từ tình báo Mỹ đánh giá rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện chưa từ bỏ mục tiêu kiểm soát toàn bộ Ukraine và giành lại các phần lãnh thổ thuộc thời Liên Xô.

Theo một nguồn tin, báo cáo tình báo gần nhất được ghi nhận vào cuối tháng 9 vừa qua.

Các báo cáo này phác họa một bức tranh hoàn toàn trái ngược với những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà đàm phán hòa bình của Washington mô tả. Trước đó, nhóm của ông Trump cho rằng ông Putin đang muốn chấm dứt xung đột.

Những dữ liệu tình báo này cũng mâu thuẫn với tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga rằng ông không phải là mối đe dọa đối với châu Âu.

Theo Reuters, các đánh giá của tình báo Mỹ vẫn nhất quán kể từ khi ông Putin phát động chiến dịch quân sự toàn diện năm 2022. Nhận định này cũng phù hợp với quan điểm của nhiều nhà lãnh đạo và cơ quan tình báo châu Âu, cho rằng ông Putin muốn kiểm soát toàn bộ Ukraine và các lãnh thổ thuộc khối Xô viết cũ, kể cả những nước hiện là thành viên NATO.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Mike Quigley - thành viên đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, nhận định: “Các đánh giá tình báo từ trước đến nay đều cho thấy ông Putin muốn nhiều hơn thế. Châu Âu tin chắc điều đó. Ba Lan cũng hoàn toàn tin chắc điều đó. Các nước Baltic thì cho rằng họ sẽ là những mục tiêu đầu tiên”.

Hiện nay, Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm phần lớn tỉnh Luhansk và Donetsk (2 tỉnh thuộc trung tâm công nghiệp Donbass ở miền đông đất nước), một phần các tỉnh Zaporizhia, Kherson và bán đảo Crimea trên Biển Đen.

Ông Putin tuyên bố Crimea và 4 tỉnh trên thuộc về Nga.

Theo hai nguồn tin am hiểu sự việc, ông Trump đang gây áp lực buộc Kiev rút quân khỏi một phần nhỏ của Donetsk mà họ còn kiểm soát như một phần của thỏa thuận hòa bình đề xuất. Đây là yêu cầu mà Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và đa số người dân nước này kiên quyết bác bỏ.

Liên quan vấn đề này, một quan chức Nhà Trắng cho biết: “Đội ngũ của Tổng thống đã đạt được những tiến bộ to lớn trong việc chấm dứt chiến tranh”. Quan chức này cũng dẫn lời ông Trump khẳng định một thỏa thuận hòa bình “đang ở gần hơn bao giờ hết”, nhưng không đề cập trực tiếp đến các báo cáo tình báo nêu trên.

Trong khi đó, đăng trên mạng xã hội X vào ngày 20-12, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết các quan chức tình báo đã báo cáo với các nhà lập pháp Mỹ rằng “Nga tìm cách tránh một cuộc chiến lớn hơn với châu Âu”.

Bà cũng nhận định hiệu quả tác chiến của quân đội Nga tại Ukraine cho thấy họ hiện thiếu năng lực để kiểm soát “toàn bộ Ukraine, chưa nói đến châu Âu”.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Đại sứ quán Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận.