Ông Trump: Có thể sớm có thỏa thuận với Cuba 16/03/2026 16:46

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ có thể sớm đạt được một thỏa thuận với Cuba, sau khi Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết nước này đã mở các cuộc đối thoại với Mỹ.

Ngày 15-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang tiến hành các cuộc đối thoại với Cuba và hai bên có thể sớm đạt được một thỏa thuận, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Cuba cũng muốn đạt được một thỏa thuận và tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm hoặc đạt được thỏa thuận hoặc làm điều phải làm” - ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One.

Những phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Havana vẫn ở mức cao sau nhiều năm Mỹ áp đặt trừng phạt lên Cuba.

Trước đó, ngày 13-3, Chủ tịch Cuba - ông Miguel Díaz-Canel cho biết Cuba đã mở các cuộc đối thoại với Mỹ.

“Các cuộc trao đổi này nhằm tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại cho những khác biệt song phương giữa hai quốc gia” - ông Díaz-Canel nói trong một đoạn video phát trên truyền hình nhà nước.

Ông Díaz-Canel cho biết ông hy vọng các cuộc đàm phán sẽ giúp hai bên “rời xa đối đầu”.