Chiến sự Nga-Ukraine 4-11: Kiev đánh lạc hướng Moscow ở Pokrovsk; Ukraine đánh sở chỉ huy phòng không S-400 Triumf ở Crimea 04/11/2025 06:19

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có nhiều diễn biến căng thẳng tại Pokrovsk; Ukraine đánh sở chỉ huy phòng không S-400 Triumf của Nga ở Crimea; Nga khiến hơn 1.400 lính Ukraine thương vong.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn ác liệt trên khắp mặt trận.

Nga chọc thủng phòng thủ, tiến vào Pokrovsk

Ngày 3-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến vào TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), vốn là trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng mà Nga nỗ lực tiến đánh trong hơn một năm, theo hãng tin Reuters.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Nga đang tấn công và phá hủy các đơn vị Ukraine bị bao vây gần ga đường sắt và khu công nghiệp Pokrovsk, đồng thời đã tiến vào khu vực Prigorodny của thành phố và đào hầm ở đó.

Bộ này cũng nói thêm rằng lực lượng Nga đã ngăn chặn 9 cuộc tấn công của Ukraine nhằm phá vỡ vòng vây ở hướng bắc và tây bắc Pokrovsk.

Ukraine căng mình phòng thủ, đánh lạc hướng Nga khỏi Pokrovsk

Cũng trong ngày 3-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết gần ⅓ tổng số trận chiến và 50% lượng bom lượn của Nga được dùng ở Pokrovsk, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Lính Ukraine ở TP Pokrovsk hồi tháng 4. Ảnh: KOSTIANTYN LIBEROV

Theo ông Zelensky, tại Pokrovsk, Nga không đạt được thành công nào trong những ngày gần đây nhưng hiện tại khu vực này vẫn chịu áp lực nặng nề. Ông Zelensky cũng cho biết hiện có khoảng 260 đến 300 lính Nga tại Pokrovsk.

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 3-11 tại Pokrovsk quân Nga đã mở 32 cuộc tấn công nhằm đánh bật Ukraine khỏi các khu định cư Shakhove, Fedorivka, Nove Shakhove, Myrnohrad, Rodynske, Razine, Chervonyi Lyman, Novopavlivka, Sukhyi Yar, Pokrovsk, Hryshyne, Kotlyne, Udachne và Molodetske. Quân Ukraine đã ngăn chặn 28 đợt tấn công và tiếp tục giữ vững phòng tuyến.

Trong khi đó, Tổng Tư lệnh lực lượng Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng của ông đã tăng cường gây sức ép lên TP Dobropillia ở gần Pokrovsk nhằm buộc Nga phải phân tán lực lượng khỏi Pokrovsk đồng thời ngăn chặn Nga tập trung quân xung quanh khu vực này.

Còn Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine cho biết lực lượng này đã chặn đứng nỗ lực của Nga nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế giữa Pokrovsk và TP Rodynske gần đó, khiến 19 lính Nga thiệt mạng.

Quân đoàn này cho biết thêm rằng tình hình ở TP Myrnohrad lân cận - khu vực quan trọng đối với việc phòng thủ sườn phía bắc của Pokrovsk - căng thẳng nhưng không đến mức nghiêm trọng và các đơn vị bổ sung của Ukraine đã được tăng cường cho khu vực này.

Trong khi đó, các nguồn thông tin mở như DeepState Map và thông tin báo đài gần đây cho thấy cuộc chiến giành Pokrovsk đang leo thang cả bên trong thành phố lẫn ở sườn phía nam. Tại vành đai phía đông và phía nam Pokrovsk, lực lượng Nga đã từ từ tiến lên trong những tuần gần đây, chiếm giữ đường sá, dần dần bóp nghẹt các tuyến đường tiếp tế và gây áp lực lên hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Ukraine tấn công sở chỉ huy phòng không S-400 Triumf ở Crimea

Ngày 3-11, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết lực lượng này đã tấn công vào sở chỉ huy của một tiểu đoàn phòng không S-400 Triumf của Nga ở bán đảo Crimea, phá hủy và làm hư hại 2 trạm radar, 1 radar giám sát và một số trang thiết bị quân sự khác, theo Ukrinform.

Theo DIU, cuộc tấn công này diễn ra vào đêm 1-11, rạng sáng 2-11. Hậu quả của cuộc tấn công vào sở chỉ huy S-400 Triumf của Nga là 1 radar đa chức năng 92N6E của Nga và thiết bị cung cấp điện của trung tâm chỉ huy này đã bị phá hủy. Hệ thống S-400 có giá khoảng 500 triệu USD và radar 92N6E là một trong những thành phần phức tạp và tốn kém nhất của hệ thống.

Lính Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia hồi tháng 10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cạnh đó, lực lượng DIU cũng đã phá hủy 1 radar giám sát sân bay AORL-1AS và 1 trạm radar P-18 Terek của quân đội Nga.

Nga, Ukraine cập nhật chiến sự

Cập nhật chiến sự ngày 3-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày, lực lượng Ukraine đã gánh chịu khoảng 1.485 thương vong trên các mặt trận, theo TASS.

Cụ thể, Ukraine đã mất hơn 240 binh sĩ trong khu vực do Nhóm Tác chiến phía Bắc phụ trách, và hơn 230 quân tại khu vực do Nhóm tác chiến phía Tây kiểm soát.

Các Nhóm tác chiến phía Nam và Trung tâm lần lượt gây ra khoảng 200 thương vong và hơn 490 thương vong cho đối phương. Ngoài ra, Ukraine còn mất hơn 255 lính trong khu vực do Nhóm tác chiến phía Đông phụ trách và hơn 70 binh sĩ trong khu vực do Nhóm tác chiến Dnepr phụ trách.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng lực lượng phòng không Nga cũng đã bắn hạ 1 quả bom trên không, 1 rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và 365 UAV.

Bộ Quốc phòng Nga còn nói thêm rằng các đơn vị thuộc Hạm đội Biển Đen đã tiêu diệt 6 tàu không người lái của Ukraine ở phía tây bắc Biển Đen trong ngày.

Về phần mình, cập nhật chiến sự ngày 3-11. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày, giữa Nga và Ukraine đã xảy ra 83 cuộc giao tranh trên khắp mặt trận, trong đó chiến trường Pokrovsk vẫn là nơi ác liệt nhất, theo Ukrinform.

Bộ này cũng cho biết lực lượng Nga đã mở 11 cuộc tấn công tại TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), 7 cuộc tại Lyman (tỉnh Donetsk), 2 cuộc tại TP Sloviansk (tỉnh Donetsk), 7 cuộc tại TP Kostiantynivka (tỉnh Donetsk), 32 cuộc tại Pokrovsk.