Trung Quốc lên tiếng vụ bị ông Trump tố bí mật thử vũ khí hạt nhân 04/11/2025 05:42

(PLO)- Trung Quốc phản hồi sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump tố rằng mình bí mật thử vũ khí hạt nhân, đồng thời nhắn Washington tuân thủ nghĩa vụ.

Ngày 3-11, Trung Quốc đã lên tiếng phản hồi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Bắc Kinh đang tiến hành các vụ thử vũ khí hạt nhân bí mật, theo trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 3-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định: "Là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là quốc gia có vũ khí hạt nhân có trách nhiệm, Trung Quốc luôn kiên định con đường phát triển hòa bình, tuân thủ chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên".

Bà nhấn mạnh rằng Bắc Kinh theo đuổi chiến lược hạt nhân mang tính tự vệ, nghiêm túc thực hiện cam kết tạm dừng thử nghiệm hạt nhân, đồng thời sẵn sàng hợp tác với các bên để cùng duy trì hiệu lực của Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: fmprc.gov.cn

"Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ của mình theo hiệp ước, tuân thủ cam kết tạm dừng thử nghiệm hạt nhân và có hành động thiết thực nhằm bảo vệ cơ chế giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, cũng như duy trì cân bằng và ổn định chiến lược quốc tế" - vị phát ngôn viên gửi thông điệp đến Washington.

Trước đó, ngày 2-11, Tổng thống Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc bí mật tiến hành thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất, đồng thời tuyên bố Mỹ cũng sẽ làm như vậy.

Chia sẻ trên Đài CBS, ông Trump cho rằng “Nga đang thử nghiệm, Trung Quốc cũng đang thử nghiệm, chỉ là họ không nói ra”, và thêm Triều Tiên cùng Pakistan vào danh sách các nước bị nghi tiến hành thử hạt nhân.

Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh không muốn Mỹ trở thành “quốc gia duy nhất không thử nghiệm” hạt nhân.

Tuần trước, Tổng thống Trump nói rằng ông đã ra lệnh cho quân đội Mỹ ngay lập tức khởi động lại quá trình thử vũ khí hạt nhân sau 33 năm.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright sau đó cho biết các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân theo lệnh của Tổng thống Trump hiện chỉ là thử nghiệm hệ thống, không bao gồm vụ nổ hạt nhân, đài Fox News đưa tin.

Theo Bộ trưởng Wright, các thử nghiệm bao gồm tất cả các bộ phận khác của một vũ khí hạt nhân để đảm bảo chúng hoạt động và có thể thiết lập một vụ nổ hạt nhân.

Những thử nghiệm sẽ được tiến hành trên các hệ thống mới để giúp đảm bảo rằng các vũ khí hạt nhân thay thế tốt hơn những cái trước đây, ông Wright nói thêm.