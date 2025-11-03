Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Hàn tới khu phi quân sự liên Triều và thông điệp đằng sau 03/11/2025 17:05

(PLO)- Chuyến thăm làng đình chiến Bàn Môn Điếm của hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc được cho là gửi đi thông điệp kêu gọi Bình Nhưỡng nối lại các nỗ lực ngoại giao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chiều 3-11 đã cùng người đồng cấp nước chủ nhà - ông Ahn Gyu-back tới thị sát khu phi quân sự liên Triều (DMZ), theo hãng thông tấn Yonhap.

Hai vị bộ trưởng đã tới thăm Trạm quan sát Ouellette – cơ sở quân sự của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc (UNC, do Mỹ dẫn đầu) gần đường ranh giới liên Triều – và Khu vực An ninh chung (JSA), hay còn được gọi là “làng đình chiến Bàn Môn Điếm”.

Đây là lần đầu tiên trong hơn 8 năm qua, hai người đứng đầu Bộ Quốc phòng của Mỹ và Hàn Quốc cùng tới thăm khu vực DMZ trên bán đảo Triều Tiên. Lần gần nhất chuyến thăm tương tự diễn ra là vào tháng 10-2017 của hai bộ trưởng lúc bấy giờ là ông James Mattis (Mỹ) và ông Song Young-moo (Hàn Quốc).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (phải) bắt tay người đồng cấp Hàn Quốc Ahn Gyu-back (trái) tại căn cứ quân sự Trại Bonifas, ngay phía nam DMZ, hôm 3-11. Ảnh: YONHAP

Giới quan sát nhận định rằng chuyến thăm DMZ lần này của ông Hegseth không phải là động thái cảnh báo Bình Nhưỡng, mà có thể nhằm gửi đi thông điệp hoà bình cho bán đảo Triều Tiên và rằng Washington đang cùng Seoul tìm cách tạo cơ hội để khởi động các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên, theo Yonhap.

Trước đó, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 2 ngày của ông Hegseth là căn cứ không quân Osan ở TP Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi), cách thủ đô Seoul khoảng 65km về phía nam.

Trong ngày 4-11, ông Hegseth và ông Ahn dự kiến tham gia cuộc đối thoại quốc phòng thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc mang tên Hội nghị Tham vấn an ninh (SCM). Hai bên sẽ thảo luận một loạt vấn đề quan trọng như việc Mỹ chuyển giao hoàn toàn Quyền kiểm soát hoạt động (OPCON) cho Hàn Quốc, chi tiêu quốc phòng của Seoul và vấn đề phòng thủ chung giữa hai nước.

Theo Yonhap, chuyển giao hoàn toàn OPCON từ Mỹ cho Hàn Quốc là một ưu tiên của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Từ đầu những năm 1950, OPCON do Mỹ nắm giữ nhưng quyền kiểm soát trong thời bình đã được chuyển giao cho Hàn Quốc vào năm 1994. Seoul đang thuyết phục Mỹ chuyển giao cả OPCON thời chiến để Hàn Quốc có thể chủ động hành động ngay cả khi có xung đột nóng.

Cũng trong ngày 4-11, ông Hegseth và ông Ahn cũng có kế hoạch tới thăm lực lượng Mỹ đồn trú tại Trại Humphreys ở Pyeongtaek – căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài.

Sau khi kết thúc lịch trình ở Hàn Quốc, ông Hegnseth sẽ trở về nước, kết thúc chuyến công du châu Á kéo dài gần 1 tuần.