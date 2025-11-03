Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Hàn Quốc, dự kiến đến khu phi quân sự liên Triều 03/11/2025 11:27

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thăm Hàn Quốc để bàn về việc điều chỉnh vai trò của lực lượng Mỹ tại Seoul trong bối cảnh an ninh khu vực biến động.

Ngày 3-11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thăm Hàn Quốc để tham dự các cuộc hội đàm được cho là sẽ xoay quanh mục tiêu của Washington trong việc định hình lại vai trò của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, theo hãng tin Reuters.

Hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Hàn Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) thường niên vào ngày 4-11. Tại diễn đàn này, hai nước định hướng quan hệ liên minh quân sự và kế hoạch phòng thủ của Hàn Quốc.

Ông Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back sẽ thảo luận về khả năng sẵn sàng phòng thủ chung trước Triều Tiên, hợp tác trong an ninh khu vực, cũng như phòng thủ tên lửa và an ninh mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bắt tay nhau bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM-Plus) tại Malaysia ngày 1-11. Ảnh: YONHAP

Hai bên dự kiến bàn về các kế hoạch ứng phó “môi trường an ninh và các mối đe dọa đang thay đổi” thông qua việc củng cố liên minh song phương.

Theo Reuters, Washington đang xem xét điều chỉnh vai trò của khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc theo hướng linh hoạt hơn, nhằm duy trì cân bằng quyền lực ở châu Á trong bối cảnh lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông và quanh eo biển Đài Loan.

Các quan chức Mỹ cho biết họ đang cân nhắc mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng này ra ngoài bán đảo Triều Tiên, để có thể ứng phó nhiều mối đe dọa hơn.

Hàn Quốc tỏ ra thận trọng với ý tưởng thay đổi vai trò của lực lượng Mỹ, song trong hai thập niên qua nước này đã tăng cường năng lực quốc phòng với mục tiêu giành quyền chỉ huy lực lượng liên quân, bao gồm khoảng 450.000 binh sĩ, trong trường hợp chiến tranh xảy ra.

Seoul cũng dự kiến tăng ngân sách quốc phòng mạnh nhất trong nhiều năm vào năm 2026, một phần nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các đồng minh cần chi trả nhiều hơn cho sự hiện diện quân sự của Mỹ tại nước họ.

Trong chuyến thăm lần này, ông Hegseth dự kiến cùng Bộ trưởng Ahn tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm tại khu phi quân sự liên Triều (DMZ).