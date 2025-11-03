Cả nước Mỹ đổ dồn về cuộc bầu cử ngày thứ Ba 03/11/2025 09:55

(PLO)- Nhiều bang ở Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử ngày thứ Ba để tìm ra hàng loạt vị trí quan trọng, có khả năng tác động đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm sau cũng như cuộc đua tổng thống vào năm 2028.

Các cuộc bầu cử tại nhiều bang ở Mỹ vào thứ Ba (4-11) sẽ phản ánh cảm nhận của cử tri trong năm đầu tiên nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Câu hỏi đặt ra là liệu đảng Dân chủ có cải thiện được vị thế khi cuộc bầu cử giữa kỳ chỉ còn cách một năm.

Dưới đây là các cuộc đua và những vấn đề đáng chú ý trong cuộc bầu cử ngày thứ Ba, theo đài CNN.

Cả nước Mỹ đổ dồn về cuộc bầu cử ngày thứ Ba. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Thị trưởng TP New York

Tại TP New York, người thắng trong vòng sơ bộ của đảng Dân chủ là ông Zohran Mamdani sẽ đối đầu cựu Thống đốc Andrew Cuomo - một cựu đảng viên Dân chủ đang tìm cách trở lại chính trường với tư cách ứng viên độc lập - và ứng viên Cộng hòa Curtis Silwa trong cuộc đua thị trưởng.

Ông Mamdani và ông Cuomo lần thứ hai đối đầu trong cuộc bầu cử thị trưởng New York. Trước đó, ông Mamdani đã dễ dàng đánh bại cựu thống đốc trong vòng sơ bộ của đảng Dân chủ.

Cuộc đua vào ghế thị trưởng được xem là thời khắc mang tính chỉ dấu đối với đảng Dân chủ trong nỗ lực tìm lối thoát khỏi tình trạng hiện nay.

Đảng Dân chủ cũng có thể rút ra kinh nghiệm từ cuộc đua này, đặc biệt là cách các ứng viên xử lý vấn đề ủng hộ Israel.

Một số thành viên chủ chốt của đảng Dân chủ ở quốc hội, gồm Lãnh đạo phe thiểu số đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, đều đến từ New York nhưng tỏ ra chậm chạp trong việc thể hiện sự ủng hộ dành cho ông Mamdani. Ông Jeffries chỉ tuyên bố ủng hộ vào cuối tháng 10, còn ông Schumer vẫn chưa nói rõ ông sẽ ủng hộ ai trong cuộc đua thị trưởng.

Trước khi lên đường tham dự các cuộc vận động ở bang Virginia và bang New Jersey vào ngày 1-11, cựu Tổng thống Barack Obama đã gọi điện cho ông Mamdani. Ông Obama không công khai ủng hộ ứng viên này và các trợ lý cho biết đó là do chính sách chung của ông là thường không can dự vào các cuộc bầu cử thị trưởng.

Tuy nhiên, theo một người am hiểu cuộc trò chuyện, ông Obama đã gọi chiến dịch của ông Mamdani là “ấn tượng” và bày tỏ sẵn lòng trở thành “người đưa ra lời khuyên” cho ứng viên này trong thời gian tới.

Thống đốc bang New Jersey

Cử tri tại bang New Jersey - vốn là một thành trì truyền thống của đảng Dân chủ - sẽ bầu chọn người kế nhiệm Thống đốc Phil Murphy của đảng Dân chủ, người đã hết giới hạn nhiệm kỳ.

Trong bối cảnh thuế tăng và chi phí điện nước leo thang, vấn đề chi phí sinh hoạt trở thành trọng tâm của cuộc bầu cử. Ông Jack Ciattarelli, ứng viên Cộng hòa được ông Trump ủng hộ, tự giới thiệu mình là một “người New Jersey đích thực” và mô tả đối thủ của ông - Hạ nghị sĩ Dân chủ Mikie Sherrill là “người ngoài cuộc”.

Trong khi đó, bà Sherrill và đảng Dân chủ lại tập trung nhấn mạnh mối liên hệ giữa ông Ciattarelli và ông Trump - yếu tố có thể mang tính quyết định ở một bang có số lượng đảng viên Dân chủ đăng ký nhiều hơn đảng viên Cộng hòa tới 800.000 người.

Một điểm được phía Dân chủ đặc biệt nhấn mạnh là việc ông Trump hủy bỏ nguồn tài trợ cho Dự án Đường hầm Gateway - tuyến đường sắt nối New Jersey với TP New York.

New Jersey vốn thường nghiêng về đảng Dân chủ, nhưng ông Ciattarelli từng suýt giành chiến thắng vào năm 2021. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, bang này đã nghiêng mạnh hơn về phía ông Trump khi ông chỉ thua với cách biệt 6%, giảm mạnh so với mức thua 16% vào năm 2020.

Thống đốc bang Virginia

4 năm sau khi Thống đốc Cộng hòa Glenn Youngkin giành chiến thắng bất ngờ nhờ khai thác sự bất mãn của phụ huynh đối với các hội đồng trường địa phương, Phó Thống đốc Winsome Earle-Sears hiện đang tìm cách kế nhiệm ông Youngkin với chiến dịch tập trung vào các chính sách liên quan đến người chuyển giới, đặc biệt trong trường học.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy đối thủ của bà, cựu Hạ nghị sĩ Dân chủ Abigail Spanberger, đang chiếm ưu thế rõ rệt trước ngày bầu cử. Phe Dân chủ liên tục gắn hình ảnh bà Earle-Sears với ông Trump, và bà cũng không tìm cách tách mình khỏi tổng thống.

Tại một cuộc vận động cùng ông Obama ở TP Norfolk vào ngày 1-11, bà Spanberger gọi cuộc bầu cử này là cơ hội để đảng Dân chủ gửi thông điệp tới toàn quốc.

Cựu Tổng thống Barrack Obama và cựu Hạ nghị sĩ Dân chủ Abigail Spanberger trong buổi vận động tranh cử tại TP Norfolk (Virginia) ngày 1-11. Ảnh X

Hầu như tất cả các bang tổ chức bầu cử vào ngày 4-11 đều không phải là bang dao động.

Tuy nhiên, 4 năm trước, đảng Cộng hòa đã kiểm soát mọi vị trí tại bang này. Với vị trí địa lý gần thủ đô Washington D.C, Virginia là nơi sinh sống của hàng trăm nghìn nhân viên liên bang - những người đang chịu ảnh hưởng do chính sách cắt giảm nhân sự và tình trạng chính phủ đóng cửa dưới thời ông Trump. Vì vậy, cuộc bầu cử thống đốc tại Virginia được xem là phép thử rõ ràng nhất cho hiệu quả điều hành của ông Trump trong năm nay.

Cuộc chiến phân chia khu vực bầu cử tại California

Cuộc bỏ phiếu về đề xuất mang tên Proposition 50 tại California sẽ mở màn cho cuộc chiến giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới.

Cử tri sẽ quyết định có cho phép thực hiện kế hoạch của đảng Dân chủ do Thống đốc Gavin Newsom khởi xướng hay không. Kế hoạch này nhằm thay thế bản đồ bầu cử do Ủy ban Phi đảng phái vẽ bằng bản đồ mới có lợi hơn cho đảng Dân chủ, giúp đảng này tăng cơ hội giành thêm 5 ghế hiện do đảng Cộng hòa nắm giữ.

Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom. Ảnh: Allen J. Schaben / Los Angeles Times

Động thái này được xem là phản ứng trước việc bang Texas thông qua và Thống đốc Greg Abbott ký ban hành bản đồ bầu cử mới, nhằm giúp đảng Cộng hòa giành thêm 5 ghế và củng cố quyền kiểm soát tại Hạ viện.

Ông Newsom, người được xem là ứng viên tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, muốn tìm cách “hóa giải” lợi thế mà Texas đạt được.

Tuy nhiên, khác với Texas, cử tri California sẽ trực tiếp bỏ phiếu thông qua kế hoạch này.

Nếu kế hoạch được thông qua thì đây sẽ là chiến thắng lớn cho đảng Dân chủ, đồng thời, đây cũng sẽ là cột mốc quan trọng đối với ông Newsom, khi ông cùng nhiều thống đốc Dân chủ khác tìm cách khẳng định vị thế như những đối thủ mạnh nhất của ông Trump.

Thẩm phán Tối cao Pháp viện bang Pennsylvania

Tại bang Pennsylvania, cử tri sẽ quyết định có giữ lại 3 thẩm phán thuộc đảng Dân chủ trong Tối cao Pháp viện bang hay không.

Hiện đảng Dân chủ đang nắm thế đa số 5-2 trong cơ quan tư pháp cao nhất của bang. 3 thẩm phán đương nhiệm có tên trong lá phiếu ngày thứ Ba sẽ đối mặt câu hỏi “Có” hoặc “Không” về việc họ có được tiếp tục phục vụ thêm nhiệm kỳ mới kéo dài 10 năm hay không.

Nếu cử tri bỏ phiếu “Không”, Thống đốc Dân chủ Josh Shapiro sẽ bổ nhiệm người thay thế tạm thời cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử chọn thẩm phán mới vào năm 2027.

Việc thay đổi cán cân quyền lực đảng phái trong Tối cao Pháp viện bang có thể ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới và cả quá trình phân chia lại khu vực bầu cử trong tương lai.

Trước các kỳ bầu cử năm 2020 và 2024, phe đa số Dân chủ trong tòa án này từng ra phán quyết có lợi cho đảng Dân chủ trong những vụ kiện liên quan thời hạn bỏ phiếu qua thư, phiếu tạm thời và việc đối chiếu chữ ký.