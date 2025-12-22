Cháy dữ dội bãi phế liệu ở TP.HCM 22/12/2025 12:30

(PLO)- Công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại bãi phế liệu trên đường Trương Thị Như, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM vào rạng sáng 22-12.

Ngày 22-12, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại bãi phế liệu trên đường Trương Thị Như.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát dữ dội tại bãi phế liệu rộng hàng trăm mét vuông trên đường Trương Thị Như, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ).

Khói lửa bốc lên dữ dội từ đám cháy. Ảnh: Phùng Thượng

Phát hiện sự việc, những người bên trong bãi phế liệu huy động phương tiện tại chỗ dập lửa. Tuy nhiên, do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao khiến công tác cứu hỏa tại chỗ bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án khống chế hỏa hoạn.

Đám cháy khiến nhà xưởng đổ sập. Ảnh: Nguyễn Tân

Tại hiện trường, bãi phế liệu có tường rào gạch bao quanh. Sức nóng vụ hỏa hoạn khiến phần lớn hệ thống khung sắt và mái che đổ sập hoàn toàn. Nhiều tài sản, máy móc và lượng lớn phế liệu bị thiêu rụi.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Xuân Thới Sơn xác nhận vụ việc và cho biết khu vực cháy là bãi phế liệu trên đồng trống. Do vị trí cách biệt, vụ cháy không lan sang hay ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận.

Cơ quan chức năng xác nhận vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và xác minh nguyên nhân vụ việc.