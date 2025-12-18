TP.HCM: Cháy nhà trên đường Phạm Văn Đồng nghi do xì bình gas 18/12/2025 14:31

(PLO)- Lực lượng chức năng đang điều tra vụ cháy nhà trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, TP.HCM nguyên nhân ban đầu nghi do xì bình gas khi nấu ăn.

Chiều 18-12, lực lượng chức năng phường Hạnh Thông, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, người dân sống trong hẻm đường Phạm Văn Đồng (phường Hạnh Thông, TP.HCM) nghe tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, lửa bùng lên dữ dội tại tầng trệt một căn nhà.

Phát hiện sự việc, những người hàng xóm nhanh chóng hô hoán, dùng nước và bình chữa cháy mini tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa gặp vật liệu dễ cháy đã bùng phát mạnh, cột khói bốc cao hàng chục mét khiến việc chữa cháy tại chỗ bất thành.

Khói lửa dữ dội bốc lên từ căn nhà cháy. Ảnh: HT

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát nhanh chóng triển khai dập lửa, chống cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Ít phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản, vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân có thể do bình gas bị xì trong quá trình nấu nướng, gặp nguồn nhiệt dẫn đến phát hỏa.