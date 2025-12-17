Cháy ở chùa Kỳ Quang 2, nhiều người hoảng loạn 17/12/2025 22:51

(PLO)- Đám cháy bùng phát từ khu vực để đèn dầu tại chùa Kỳ Quang 2, phường Gò Vấp, TP.HCM khiến nhiều người hoảng loạn.

Khuya 17-12, Công an phường Gò Vấp, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại chùa Kỳ Quang 2.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, tiếp cận dập lửa. Ảnh: TL

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên từ khu vực bên trong chùa Kỳ Quang 2 (trong hẻm đường Lê Hoàng Phái, phường Gò Vấp). Phát hiện cháy, người trong chùa đã hô hoán, kêu cứu và huy động phương tiện tại chỗ để tiếp cận, dập lửa.

Tuy nhiên, do lửa xuất phát từ khu vực để đèn dầu nên việc khống chế ban đầu gặp nhiều khó khăn. Vụ cháy khiến nhiều người dân khu vực hoảng hốt.

Đám cháy được cho là xuất phát từ khu vực để đèn dầu và được dập tắt sau đó. Ảnh: HT

Nhận được tin báo, Đội CC&CNCH KV15, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Đám cháy được khống chế sau ít phút.

Để đảm bảo an toàn, điện tại khu vực được cắt, hiện trường bị phong tỏa tạm thời.

Đại diện nhà chùa cho biết đám cháy bùng lên từ khu vực để đèn dầu, chỉ thiệt hại nhỏ về vật chất, không có thương vong về người.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.