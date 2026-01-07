Tài xế không bằng lái chở khách chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 07/01/2026 09:01

(PLO)- Hàng chục hành khách không hề hay biết đang phó mặc tính mạng cho tài xế không có bằng lái trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho đến khi CSGT kiểm tra.

Lúc 17 giờ 50 phút ngày 5-1, trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm soát xe kinh doanh vận tải, Đội CSGT đã dừng kiểm tra xe khách 92E-012.76 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc địa phận Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

CSGT kiểm tra xe khách.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe. Tài xế điều khiển xe vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng sử dụng hợp đồng giấy, không có hợp đồng vận tải theo quy định.

Căn cứ các quy định của Nghị định 168/2024, lực lượng CSGT đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt tài xế 19 triệu đồng, tạm giữ phương tiện bảy ngày đối với hành vi điều khiển xe không có giấy phép lái xe. Tài xế cũng bị phạt 1,5 triệu đồng với hành vi điều khiển xe vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng không có hợp đồng vận tải theo quy định.

Niêm phong tạm giữ xe khách 7 ngày.

Ngoài ra, chủ xe bị phạt 58 triệu đồng và phạt thêm 11 triệu đồng, tước phù hiệu hai tháng. Tổng số tiền phạt đối với tài xế và chủ xe lên tới 89,5 triệu đồng.

Theo Đội CSGT số 6, việc coi thường quy định về điều kiện kinh doanh vận tải và điều kiện của người điều khiển phương tiện tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây mất an toàn giao thông, đặc biệt trên các tuyến đường cao tốc.