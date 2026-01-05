Xe khách '4 không' bị CSGT tạm giữ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 05/01/2026 10:21

(PLO)- Với bốn lỗi, xe khách vi phạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị xử phạt 61,4 triệu đồng, tước kiểm định 2 tháng, tạm giữ 7 ngày.

Ngày 5-1, Đội 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an xác nhận đang tạm giữ xe khách vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng mà Tổ CSGT thuộc Đội 6 vừa phát hiện trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

CSGT dán niêm phong, tạm giữ xe khách vi phạm.

Theo đó, vào trưa 3-1, thực hiện kế hoạch kiểm soát xe kinh doanh vận tải, Tổ CSGT thuộc Đội 6 đã tiến hành dừng kiểm tra xe khách 35G – 000.45 đang lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện bốn hành vi vi phạm gồm: Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý (hầm xe) không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; để hàng hóa trong khoang chở hành khách; chở hàng hóa vượt quá trọng tải theo thiết kế của xe và điều khiển xe không có Giấy chứng nhận đăng ký xe hợp lệ (hoặc giấy tờ thay thế theo quy định) hoặc sử dụng giấy đăng ký đã hết hạn sử dụng.

Đối với các hành vi nêu trên, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, xử phạt lái xe 1,5 triệu đồng đối với lỗi hầm xe không đúng thông số kỹ thuật; 1,4 triệu đồng đối với lỗi để hàng hóa trong khoang chở hành khách và chở hàng hóa vượt quá trọng tải theo thiết kế, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phạt 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với lỗi không có hoặc sử dụng giấy đăng ký xe đã hết hạn.

Đối với chủ xe: Phạt 22 triệu đồng, tước quyền kiểm định 2 tháng (điểm d khoản 11 Điều 32) và phạt 34 triệu đồng (điểm a khoản 12 Điều 32).

Tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và chủ xe là 61,4 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ 7 ngày, tước kiểm định 2 tháng.

Lực lượng CSGT tiếp tục khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe chấp hành nghiêm quy định, không vì lợi ích trước mắt mà coi thường an toàn của hành khách và trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.