Phép màu không đến sau tiếng gọi con vô vọng ở cửa biển La Gi 04/01/2026 14:07

(PLO)- Sau gần 48 giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể thiếu niên vừa bước sang tuổi 16 do lật tàu đã được tìm thấy ở cửa biển La Gi.

Ngày 4-1, tin từ UBND phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau gần 48 giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể em Trần Đức Thái mất tích ở cửa biển La Gi do lật tàu đã được tìm thấy.

Người mẹ cầu nguyện gọi tên con trong vô vọng.

Do cha mẹ em Thái có gia cảnh rất khó khăn, từ Kiên Giang đến La Gi làm thuê, chính quyền và người dân địa phương đã quyên góp chi phí để gia đình đưa em về quê lo hậu sự.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, lúc 19 giờ 45 ngày 2-1, tàu cá BTh 85945 Ts (công suất 220 Cv, dài 15 m) hành nghề lưới rê do ông Võ Thành Dũng làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi vào cửa biển La Gi thì bị sóng lớn đánh chìm, dạt vào bờ kè.

Thời điểm trên, 3 thuyền viên nhảy ra khỏi tàu và bơi vào bờ an toàn. Riêng em Trần Đức Thái (sinh năm 2010) bị mất tích.

Người mẹ soi đèn pin tìm con giữa sóng biển.

Nghe tin con trai gặp nạn, mẹ em Thái đã đứng suốt đêm ở khu vực bờ kè cửa biển La Gi, liên tục cầu nguyện, gọi tên con giữa sóng biển. Tuy nhiên, phép màu đã không đến với đứa con trai vừa bước sang tuổi 16.

Cửa biển La Gi từ lâu nổi tiếng là cửa ngõ nguy hiểm đối với tàu thuyền ra vào. Những năm gần đây, khu vực này thường xuyên bị cát bồi lấp nghiêm trọng, đặc biệt vào mùa mưa bão khi lượng cát từ sông Dinh đổ ra rất lớn.

Do tình trạng bồi lấp, cửa biển biến thành cái bẫy tiềm ẩn, nơi tàu thuyền thường xuyên mắc cạn hoặc bị sóng đánh chìm khi cố gắng lưu thông.

Chiếc tàu chìm tại cửa biển.

Cái chết thương tâm của thiếu niên 16 tuổi là hồi chuông cảnh tỉnh cho tình trạng chậm trễ nạo vét, khơi thông luồng lạch tại đây.

Ngư dân không thể tiếp tục ra khơi với tâm thế đánh cược tính mạng mỗi khi vào cửa biển. Chính quyền địa phương cần khẩn trương có giải pháp căn cơ, nạo vét trả lại sự an toàn cho cửa biển La Gi. Đừng để thêm một người mẹ nào phải đứng chờ con trong tuyệt vọng và để sinh kế của ngư dân luôn đối mặt với hiểm nguy.