Nhận 'lộc trời' 1 tỉ đồng, người phụ nữ có quyết định ấm lòng

(PLO)- Nửa đêm nhận 1 tỉ đồng từ tài khoản lạ, người phụ nữ ở Lâm Đồng đã báo công an để giúp tìm và trả lại cho người chuyển khoản nhầm.

Ngày 3-1, trao đổi nhanh qua điện thoại, một lãnh đạo UBND xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an xã Ninh Gia vừa hỗ trợ bà Nguyễn Thị Lệ Thu (trú thôn Hiệp Thuận, xã Ninh Gia) hoàn tất thủ tục trao trả lại số tiền 1 tỉ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Với sự hướng dẫn, hỗ trợ của Công an xã Ninh Gia, số tiền chuyển khoản nhầm đã được hoàn trả lại chính chủ.

Trước đó, trong không khí tất bật của những ngày cuối năm 2025, bà Nguyễn Thị Lệ Thu đã trải qua một phen thót tim khi điện thoại của bà liên tục báo nhận tiền tới ba lần, tổng số tiền lên đến 1 tỉ đồng.

Nhận được số tiền lớn từ một tài khoản lạ không rõ nguồn gốc, bà Thu không khỏi lo lắng. Sau đó, bà đã chủ động đến cơ quan công an để trình báo, mong muốn tìm lại người chuyển khoản nhầm.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ninh Gia đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Danh tính chủ tài khoản chuyển nhầm được xác định là ông Đặng Văn Phú, ngụ xã Di Linh.

Theo chia sẻ của ông Phú, sự việc hy hữu này xuất phát từ một sai sót đáng tiếc trong quá trình thanh toán mua bán nông sản. Kế toán công ty do nhầm lẫn thông tin từ đối tác nên đã chuyển nhầm toàn bộ số tiền lớn vào tài khoản của bà Thu.

Dưới sự chứng kiến và hướng dẫn của lực lượng chức năng, ngày 2-1, bà Thu và ông Phú đã hoàn tất các thủ tục trao nhận lại số tiền 1 tỉ đồng. Hai bên thống nhất tự nguyện thực hiện giao dịch, cam kết không có khiếu nại về sau, khép lại câu chuyện đẹp trong những ngày đầu năm mới.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt tỉnh táo khi nhận được tiền từ tài khoản lạ, tuyệt đối không tự ý sử dụng hoặc chuyển hoàn theo yêu cầu của người lạ gọi tới. Đồng thời, cần liên hệ ngay với Công an hoặc Ngân hàng để được xử lý minh bạch, nhằm tránh sập bẫy các chiêu trò lừa đảo tinh vi hoặc vướng vào rắc rối pháp lý không đáng có.