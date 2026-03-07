Thuế cơ sở ở Quảng Ngãi hoàn trả lại tiền đã xin các xã, phường 07/03/2026 12:19

(PLO)- Lãnh đạo thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết thuế cơ sở ban hành tờ trình xin kinh phí nhưng không báo cáo cấp trên.

Liên quan đến việc các đơn vị thuế cơ sở thuộc tỉnh Quảng Ngãi gửi tờ trình đến nhiều xã, phường đề nghị hỗ trợ kinh phí 30-50 triệu đồng để “động viên tinh thần” cán bộ.

Sáng 7-3, ông Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị thuế cơ sở hoàn trả tiền cho các xã phường đã hỗ trợ.

"Chúng tôi đã hoàn trả lại tất cả vào ngày hôm qua (6-3)", ông Tiếp nói.

Trước đó, nhiều xã, phường tại tỉnh Quảng Ngãi nhận được văn bản từ các đơn vị thuế cơ sở đề nghị hỗ trợ kinh phí.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho rằng việc làm của các đơn vị thuế cơ sở là không phù hợp, gây dư luận không tốt và ảnh hưởng đến uy tín ngành thuế.

Theo đó, cuối năm 2025, Thuế Cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi đã gửi văn bản đến nhiều xã, phường thuộc địa bàn quản lý (19 xã, phường) đề nghị hỗ trợ kinh phí.

Trong văn bản do ông Phạm Tuấn Hùng, Trưởng Thuế Cơ sở 2 ký, đơn vị này cho biết nhằm động viên tinh thần công chức thuế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, đề nghị các xã, phường hỗ trợ kinh phí từ 30 đến 50 triệu đồng.

Theo nội dung văn bản, khoản tiền này dùng để hỗ trợ cán bộ làm việc ngoài giờ, triển khai các biện pháp chống thất thu, khai thác nguồn thu và xử lý nợ đọng thuế.

Ông Phạm Tuấn Hùng cho rằng do kinh phí được cấp từ cơ quan thuế cấp trên không bảo đảm cho hoạt động thường xuyên nên đơn vị phải đề nghị địa phương hỗ trợ.

“Tùy khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương mà chúng tôi gửi đề nghị. Việc xin hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước”, ông Hùng nói.

Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi.

Không chỉ Thuế Cơ sở 2, Thuế Cơ sở 1 tỉnh Quảng Ngãi cũng gửi văn bản đến một số xã đề nghị hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác thu thuế năm 2025.

Theo Thuế Cơ sở 1, năm 2025 tình hình thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do giá cả tăng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh chậm lại. Nhà nước triển khai nhiều chính sách gia hạn, miễn giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp. Vì vậy đơn vị đề nghị các xã hỗ trợ kinh phí từ 30 đến 50 triệu đồng để động viên cán bộ.

Theo phản ánh của một số địa phương, việc này khiến nhiều xã, phường lúng túng vì ngân sách hạn hẹp. Một số nơi không hỗ trợ, số khác chỉ chuyển một phần nhỏ so với số tiền được đề nghị.

Lãnh đạo thuế Quảng Ngãi cũng cho hay, các đơn vị thuế cơ sở ban hành tờ trình xin kinh phí nhưng không báo cáo cấp trên. Nội dung văn bản có nhiều câu từ chưa phù hợp nên tạo dư luận không tốt.

Cơ quan thuế đã nắm được việc ba đơn vị thuế cơ sở gửi tờ trình đến các địa phương thuộc địa bàn quản lý để xin hỗ trợ kinh phí. Tùy từng địa phương, các đơn vị đề nghị mức hỗ trợ từ 30 đến 50 triệu đồng. Đến nay đã có 20 xã, phường chuyển tiền hỗ trợ.