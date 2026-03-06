Hà Tĩnh: Công tác nhân sự bầu cử được triển khai đúng quy trình, dân chủ, chặt chẽ 06/03/2026 19:17

(PLO)- Tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn tất nhiều khâu chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030.

Chiều 6-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp Sở VH-TT&DL, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp báo tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030, giao ban công tác báo chí tháng 3-2026 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Ông Hà Văn Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo các cơ quan chức năng cho biết nhiều khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết ngay từ sớm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 59-CT/TU nhằm tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bầu cử. Tỉnh cũng thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử cấp tỉnh sớm hơn quy định của luật 18 ngày để chủ động triển khai các nhiệm vụ.

Đồng thời, tỉnh Hà Tĩnh lập năm tiểu ban phục vụ bầu cử, gồm tiểu ban nhân sự hiệp thương, tiểu ban thông tin tuyên truyền, tiểu ban an ninh trật tự, tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo và tiểu ban phục vụ bầu cử.

Đến nay, hệ thống tổ chức phục vụ bầu cử trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thiện. Toàn tỉnh Hà Tĩnh đã lập 69 ủy ban bầu cử cấp xã; ba ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 12 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 395 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 1.100 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu.

Công tác nhân sự được triển khai đúng quy trình, dân chủ, chặt chẽ. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử cũng đã hoàn tất theo đúng quy trình. Sau ba vòng hiệp thương, danh sách chính thức người ứng cử đã được công bố. Theo đó, toàn tỉnh có 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI để bầu chín đại biểu, 94 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 58 đại biểu, cấp xã có 2.265 người ứng cử để bầu 1.352 đại biểu.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, cơ cấu danh sách ứng cử cơ bản bảo đảm định hướng của Trung ương, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đại biểu. Tỉ lệ nữ, đại biểu trẻ và người ngoài Đảng đạt hoặc vượt yêu cầu đề ra. Tỉnh cũng chú trọng tăng tỉ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử.

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, dẫn đầu đi kiểm tra, làm việc với phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) về công tác bầu cử. Ảnh: BHT



Về danh sách cử tri, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.124.089 cử tri. Danh sách này đã được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu, nhà văn hóa và nhiều địa điểm công cộng để người dân theo dõi, kiểm tra và phản ánh kịp thời nếu có sai sót.

Trong quá trình vận động bầu cử, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội dự kiến tham gia ít nhất 12 cuộc tiếp xúc cử tri, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tối thiểu bảy cuộc và ứng cử viên HĐND cấp xã ít nhất năm cuộc. Các hội nghị tiếp xúc được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến và được truyền tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Để phục vụ công tác bầu cử, tỉnh đã phân bổ hơn 74,9 tỉ đồng cho các địa phương, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 31,9 tỉ đồng và ngân sách tỉnh khoảng 43 tỉ đồng. Hệ thống các khu vực bỏ phiếu cơ bản đã hoàn thiện việc trang trí, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cử tri.

Ngoài ra, tỉnh cũng từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công tác bầu cử. Mạng số liệu chuyên dùng đã được kết nối đến toàn bộ 69 xã; phần mềm quản lý thông tin bầu cử theo hướng dẫn của Trung ương được triển khai đồng bộ. Hơn 7.200 cán bộ, thành viên tổ bầu cử đã được tập huấn nghiệp vụ.

Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Đến nay, khoảng 160 hội nghị tuyên truyền đã được tổ chức; các cơ quan báo chí duy trì nhiều chuyên trang, chuyên mục với trung bình hơn 90 tin, bài mỗi tuần về công tác bầu cử. Các hình thức tuyên truyền trực quan như pano, băng rôn, khẩu hiệu cũng được đẩy mạnh.