Các ứng viên đại biểu HĐND cam kết góp sức tháo gỡ 5 'điểm nghẽn' cho Hà Nội 06/03/2026 10:58

(PLO)- Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 khẳng định sẽ nỗ lực lắng nghe, phản ánh ý kiến cử tri và góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong phát triển đô thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô.

Sáng 6-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 30, gồm các xã Mê Linh, Quang Minh, Tiến Thắng và Yên Lãng.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương cho biết TP đang triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tập trung khắc phục 5 “điểm nghẽn” lớn của Thủ đô như: ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường (không khí, nước); ngập úng; vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai; vi phạm an toàn thực phẩm.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Đặc biệt, Hà Nội cũng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, từ 11% trở lên ngay từ năm 2026 và duy trì trong giai đoạn 2026-2031.

Cùng với sự phát triển chung của Thủ đô, bốn xã Mê Linh, Quang Minh, Tiến Thắng và Yên Lãng đều hoàn thành 10/10 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, nhiều vấn đề dân sinh bức xúc đã được các cấp chính quyền kịp thời vào cuộc giải quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031, ông Trần Thế Cương cam kết tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của địa phương và thành phố, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khắc phục những tồn tại trong phát triển kinh tế - xã hội.

“Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương; nói đi đôi với làm, làm ngay, làm hiệu quả, làm đến cùng, không phô trương hình thức; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, minh bạch, hiệu quả”, ông Trần Thế Cương nói.

Bí thư Đảng uỷ xã Quang Minh Nguyễn Thanh Liêm. Ảnh: TRỌNG PHÚ



Trình bày chương trình hành động trước đông đảo cử tri, Bí thư Đảng uỷ xã Quang Minh Nguyễn Thanh Liêm nhận thức rõ việc được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 – 2031 là trách nhiệm chính trị trước cử tri và trước yêu cầu phát triển của Thủ đô nói chung và vùng đất Mê Linh – nơi ông đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ, khát vọng để chung tay xây dựng, phát triển vùng đất quê hương Hai Bà Trưng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Ông Liêm tâm niệm đại biểu dân cử không chỉ tham gia quyết định chính sách mà trước hết phải là người đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

“Tôi xác định rõ, người đại biểu dân cử trước hết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao. Vì vậy, tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tham gia xây dựng, quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng của đất nước và thành phố”, ông Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: TRỌNG PHÚ



Chia sẻ chương trình hành động với cử tri, ông Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng cho biết Hà Nội đang quyết tâm hiện thực hóa các nghị quyết chiến lược, vì vậy đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ, đặc biệt là các đại biểu dân cử của thành phố.

Theo ông Tuấn, nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND TP Hà Nội, ông sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền thành phố; chủ động đề xuất, kiến nghị xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu vực phía Bắc Thủ đô.

Còn ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group cho biết việc được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn.

Nếu trúng cử, ông Quang cho biết sẽ chủ động lắng nghe, tiếp thu, phản ánh trung thực, kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri tới HĐND TP và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết những vấn đề thiết thực liên quan đến hạ tầng, môi trường, sinh kế của người dân.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Với vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, ông Đỗ Vinh Quang cho biết sẽ tham gia xây dựng, góp ý các nghị quyết của HĐND TP theo hướng hình thành cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các vùng công nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất.

Ông cũng đề xuất phát triển các cụm công nghiệp theo hướng xanh, kiểm soát chặt chẽ vấn đề môi trường.

Ngoài ra, với vai trò Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, ông Quang cho biết sẽ phối hợp triển khai các chương trình bóng đá học đường theo hướng bài bản, có lộ trình huấn luyện rõ ràng, tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức chuyên môn; đồng thời tuyển chọn, đào tạo năng khiếu ngay tại địa phương.