Cần Thơ mời chuyên gia, nhà khoa học vào Tổ tư vấn cho Chủ tịch UBND TP 06/03/2026 10:34

(PLO)- Tổ tư vấn chính sách của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có chức năng tư vấn, khuyến nghị chính sách, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành về phát triển kinh tế - xã hội.

Văn phòng UBND TP Cần Thơ vừa có công văn thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND TP về việc đề xuất thành lập Tổ tư vấn chính sách gửi Viện Kinh tế - Xã hội và Sở Tài chính.

Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, xét nhu cầu điều hành phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, Chủ tịch UBND TP giao Viện Kinh tế - Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiên cứu đề xuất thành lập Tổ tư vấn chính sách. Tổ có chức năng tư vấn, khuyến nghị giải pháp giúp Chủ tịch UBND TP trong chỉ đạo, điều hành.

Thành viên Tổ tư vấn là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, cá nhân am hiểu sâu trên các lĩnh vực, có tâm huyết đóng góp vào sự phát triển của đất nước và TP. Văn bản trình dự thảo quyết định thành lập Tổ phải hoàn thành trước ngày 25-3-2026.

Trước đó, vào ngày 11-11-2025, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các sở ngành đã làm việc với hiệu trưởng 8 trường đại học trên địa bàn để nghe ý kiến về cơ chế đặc thù trong lĩnh vực giáo dục.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Trương Cảnh Tuyên cho biết để sửa Nghị quyết 45 của Quốc hội về cơ chế đặc thù, ngoài kinh tế, cần tư vấn thêm từ khối văn hóa xã hội. Ông mong lãnh đạo các trường tư vấn để các chính sách đưa vào nghị quyết đảm bảo tính khả thi.

"Tới đây TP sẽ mời các nhà khoa học trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa… tham gia một ban cố vấn hỗ trợ lãnh đạo Thành ủy và UBND TP trong việc đề ra nghị quyết hoặc triển khai các đề án, dự án phát triển TP", ông Tuyên chia sẻ.