Chủ tịch Cần Thơ: Sẽ ưu tiên trụ sở của Hậu Giang, Sóc Trăng trước đây cho giáo dục, y tế 11/11/2025 18:57

(PLO)- Chủ tịch TP Cần Thơ đề nghị các trường đại học nghiên cứu các trụ sở của tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây, cần địa điểm nào thì thông tin để TP sắp xếp tài sản công này.

Chiều 11-11, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng các sở ngành liên quan làm việc với hiệu trưởng 8 trường đại học (công - tư) trên địa bàn để nghe ý kiến và đề xuất cơ chế đặc thù cho TP trong lĩnh vực giáo dục.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBND TP Trương Cảnh Tuyên cho biết, để sửa Nghị quyết 45 của Quốc hội về cơ chế đặc thù dành cho Cần Thơ, ngoài vấn đề phát triển kinh tế, thì nhiều nội dung cần tư vấn xin ý kiến của khối văn hóa xã hội, trong đó có các trường đại học, làm sao cơ chế đặc thù của TP trong thời gian tới đây phải đồng bộ trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội…

Theo đó, ông Trương Cảnh Tuyên mong lãnh đạo các trường tư vấn cho TP để thời gian tới các cơ chế, chính sách đưa vào nghị quyết thực hiện được khả thi và hiệu quả cao.

“Tới đây TP sẽ mời các nhà khoa học trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa… tham gia lập một ban cố vấn hỗ trợ cho các cấp lãnh đạo của Thành ủy và UBND TP, trong việc đề ra nghị quyết hoặc quá trình triển khai thực hiện các nội dung, đề án, dự án như nào đảm bảo cho sự phát triển của TP trong thời gian tới” – ông Tuyên chia sẻ.

Tại cuộc họp, đại diện các trường đã góp nhiều ý kiến cho TP như đặt hàng đào tạo, đặt hàng về nghiên cứu khoa học tạo ra sản phẩm thực tiễn có giá trị, cơ chế về vốn cho các trường, chính sách hỗ trợ vốn cho sinh viên và chính sách thu hút chuyên gia nước ngoài…

UBND TP Cần Thơ họp với đại diện lãnh đạo 8 trường đại học chiều 11-11. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận cuộc họp, người đứng đầu chính quyền TP đánh giá cao những đóng góp của các trường trong công tác đào tạo nhân lực, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của TP. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng TP hết sức chia sẻ với khó khăn của các trường nêu ra như quỹ đất hạn chế, cơ sở vật chất còn thiếu, hoạt động nghiên cứu khoa học, phối hợp với chính quyền…

Chỉ đạo các công việc sắp tới, về quy hoạch, hạ tầng đại học, ông giao cho Sở Xây dựng khẩn trương rà soát vị trí các trường đã có hiện nay và dự kiến mở rộng, đảm bảo đồng bộ quy hoạch tích hợp và quy hoạch chung.

Về việc Đại học Y dược Cần Thơ xây dựng trường trọng điểm quốc gia, Chủ tịch TP giao Sở Xây dựng hướng dẫn phường Tân An điều chỉnh quy hoạch 1/500 cho phù hợp, vì việc này thuộc thẩm quyền của của cấp xã.

Về phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài, ông Tuyên giao cho Sở Nội vụ, GD&ĐT và Y tế phối hợp Sở Tài chính xây dựng chính sách.

Ông Trương Cảnh Tuyên mong ban lãnh đạo các trường và các trường chủ động liên kết với nhau trong khu vực ĐBSCL; quan tâm trong quan hệ quốc tế, hỗ trợ TP tham gia xúc tiến đầu tư; tiếp tục đặt hàng đối với sự nghiệp khoa học của TP trên cơ sở hợp tác cụ thể với từng đơn vị…

Ông cũng đề nghị các trường nghiên cứu các trụ sở của tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây, các trường cần địa điểm nào thì thông tin để TP sắp xếp tài sản công này, theo chủ trương chung là ưu tiên sắp xếp cho giáo dục, y tế.

Người đứng đầu chính quyền TP giao cho giám đốc Sở Tài chính tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các trường để báo cáo Thành ủy về cơ chế tiếp cận vốn, quỹ đầu tư của TP đối với các trường; cơ chế chính sách về thu hút chuyên gia nước ngoài, như ngoài lương bổng, nhà công vụ thì còn cơ chế về thủ tục; cơ chế chính sách cho sinh viên mới thoát hộ nghèo…