Khởi tố tài xế xe khách rượt đuổi xe tải như phim hành động 10/01/2026 19:52

(PLO)- Tài xế xe khách ở Đồng Tháp điều khiển xe rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn đã bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ tài xế xe khách rượt đuổi xe tải làm hành khách hoảng loạn, ngày 10-1, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Tín (44 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Tài xế xe khách rượt đuổi xe khách bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh :CA

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 47 ngày 7-1, tài xế Tín lái xe khách trên đường cao tốc TP.HCM về Trung Lương. Khi đến đoạn đường dẫn cao tốc thuộc ấp 1, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, xe khách xảy ra va chạm với ô tô tải chạy cùng chiều. Vụ va chạm làm vỡ kính chiếu hậu bên phải xe khách, ô tô tải sau đó tiếp tục di chuyển.

Thay vì dừng lại giải quyết, tài xế xe khách đã đuổi theo xe tải một đoạn đường dài với tốc độ cao. Người này liên tục chuyển làn, không giữ khoảng cách an toàn. Hành vi này gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng đến an toàn của hành khách và các phương tiện khác.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 25 hành khách. Sự việc khiến hành khách hoảng loạn, kêu cứu và sau đó đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Theo lực lượng chức năng, hành vi bám đuổi phương tiện khác của tài xế xe khách thể hiện tính chất nguy hiểm, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.