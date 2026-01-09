Vụ tài xế xe khách rượt đuổi xe tải: Chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra 09/01/2026 22:04

(PLO)- Vụ tài xế xe khách rượt đuổi xe tải gây hoảng loạn cho hành khách ở Đồng Tháp được chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ tài xế xe khách rượt đuổi xe tải, tối 9-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra xử lý theo quy định.

Qua tin báo của người dân và phản ánh đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã phối hợp Công an địa phương xác minh, mời tài xế liên quan làm việc.

Qua xác minh, tài xế điều khiển xe khách là NĐT (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Xe khách thuộc hãng xe Hùng Hiếu , hoạt động tuyến TP.HCM – Chợ Gạo – Mỹ Tho.

Tài xế xe khách điều khiển xe rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn

Bước đầu làm việc, tài xế T trình bày vào tối 7-1, khi điều khiển xe khách ra khỏi cao tốc, tại đoạn đường dẫn hướng về Trung Lương thì xảy ra va chạm nhẹ với xe tải, do xe tải va vào gương chiếu hậu của xe khách.

Sau đó, tài xế T điều khiển xe đuổi theo xe tải để yêu cầu giải quyết nhưng xe tải không dừng lại mà tiếp tục chạy về hướng ngã tư Đồng Tâm. Trong quá trình rượt đuổi, tài xế T đã điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, chuyển làn liên tục và quay đầu tại ngã tư.

Tài xế T thừa nhận các hành vi vi phạm và cho rằng do nóng vội, lo sợ bị công ty xử phạt nên đã đuổi theo xe tải. Khi xe tải rẽ vào đường mòn, còn hành khách yêu cầu xuống xe, tài xế T dừng việc rượt đuổi, quay về trạm của hãng xe để cho hành khách xuống.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc có 25 hành khách trên xe.

Theo lực lượng chức năng, hành vi bám đuổi theo phương tiện khác của tài xế xe khách thể hiện tính chất nguy hiểm, có dấu hiệu của vi phạm pháp luật hình sự.